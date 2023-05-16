"Вагнеровцы" как крысы в мышеловке: Сырский о контрнаступательных действиях под Бахмутом

Украинские бойцы под Бахмутом прибегают к контрнаступательным действиям по некоторым направлениям. Несмотря на то, что у врага больше ресурсов, нашим защитникам удается разрушать планы противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Восточной группировкой войск генерала-полковника Александра Сырского.

"Бахмутское направление. Посетил командиров и воинов на переднем крае. Каждый из них автор новой страницы истории нашей войны", - написал Сырский.

По его словам, наемники ЧВК "Вагнера" залезли в Бахмут, "как крысы в мышеловку".

"Используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы", - отметил Сырский.

Он рассказал, что вместе с командирами частей и подразделений обсудил и принял необходимые решения для продолжения оборонной операции. Были просчитаны все возможные сценарии развития событий.

"Отметил наградами наших защитников, а также вручил подарки нашим бойцам. Благодарен каждому и каждой за проявленный героизм, в частности, военнослужащим 57 ОМПБР, 3 ОШБР, 5 ОШБР, 24 ОМБР, 56 ОМПБР и других бригад подвиги на поле боя", - написал Сырский.

Бои за Бахмут продолжаются

Напомним, по свежим данным британской разведки, украинские бойцы добились тактического успеха в районе Бахмута . Кроме продвижения к югу от города, ВСУ отодвинули российскую линию фронта северо-западнее города. Вероятно, это позволило возобновить линию снабжения.

Между тем, Институт изучения войны (ISW) сообщает, что россияне продолжают терять позиции в районе Бахмута.

Добавим, вчера спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что наши защитники за последние двое суток продвинулись в некоторых местах на флангах вокруг Бахмута на расстояние от 350 метров до 2 километров.

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