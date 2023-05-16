ua ru
Вт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве раздались взрывы. Сообщают о работе ПВО

Новина українською →
Вторник 16 мая 2023 02:56
В Киеве раздались взрывы. Сообщают о работе ПВО Фото: в Киеве раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 16 мая в Киеве раздались взрывы. Местные власти сообщают о работе ПВО.

Об этом сообщают корреспонденты РБК-Украина.

Обновлено 03:10

Киевская областная военная администрация предупреждает о ракетной опасности в регионе. Также сообщается о работе ПВО в области.

Обновлено 03:07

Корреспонденты сообщают о еще одной серии взрывов в столице.

Обновлено 03:02

Взрывы в городе продолжаются - их прозвучало уже около десяти. Киевская городская военная администрация сообщает о работе ПВО.

02:56

Сообщается о громком взрыве около 02:53. В городе и области объявлена воздушная тревога, всем рекомендуется находиться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен".

Напомним, что в эту ночь в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев вибухи Война России против Украины
NEWS
Президент Чехии призвал партнеров ускорить поставки оружия Украине для контрнаступления
Президент Чехии призвал партнеров ускорить поставки оружия Украине для контрнаступления
DAILY
"Жест доброй воли"? Бегут ли россияне с юга Украины и почему объявили эвакуацию
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Жест доброй воли"? Бегут ли россияне с юга Украины и почему объявили эвакуацию