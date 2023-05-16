Экс-главе Верховного суда Князеву сообщили о подозрении
Во вторник, 16 мая, экс-главе Верховного суда Всеволоду Князеву и его сообщнику - адвокату сообщили о подозрении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Руководитель САП лично сообщил о подозрении экс-главе Верховного суда и адвокату, разоблаченным на получении 2,7 млн долларов неправомерной выгоды.
По данным источника РБК-Украина адвокатом является Олег Горецкий. Адвокат выступил посредником в передаче незаконного вознаграждения руководству Верховного суда для последующего принятия судебного решения в интересах бизнесмена.
Действия лиц квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом - ред.). Князеву и адвокату может грозить лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет.
"Решается вопрос об обращении в Высший совет правосудия и Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.
Напомним, правоохранители разоблачили коррупционную схему, в которой участвовало руководство Верховного суда. В частности, на взятке в 2,7 млн долларов поймали экс-главу Верховного суда Украины Всеволода Князева.
На пленуме Верховного суда было поддержано досрочное прекращение полномочий главы суда Всеволода Князева, задержанного на взятке в размере 2,7 млн долларов.
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