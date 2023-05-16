Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине

В Украине ночью во вторник, 16 мая, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на данные карты воздушных тревог .

Сигналы об угрозе вражеских воздушных атак зазвучали в начале третьего ночи сначала в южных и центральных регионах, после карта "покраснела" в западных и северных областях.

Также в сети сообщается, что российские оккупанты могли запустить ракеты (по предварительным данным, речь идет о "Калибрах" с вражеского флота в акватории Черного моря).

Украинцев призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правило "двух стен".

Воздушная тревога ночью объявлена:

в Киеве и области,

в Черкасской,

Хмельницкой,

Волынской,

Черновицкой,

Тернопольской,

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Львовской,

Ровенской,

Одесской,

Николаевской,

Херсонской,

Кировоградской,

Днепропетровской,

Винницкой,

Запорожской областях.

Карта воздушных тревог ночью 16 мая (фото: t.me/alarmukraine)