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Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине

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Вторник 16 мая 2023 02:45
Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине Фото: во многих областях Украины объвили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине ночью во вторник, 16 мая, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные карты воздушных тревог.

Сигналы об угрозе вражеских воздушных атак зазвучали в начале третьего ночи сначала в южных и центральных регионах, после карта "покраснела" в западных и северных областях.

Также в сети сообщается, что российские оккупанты могли запустить ракеты (по предварительным данным, речь идет о "Калибрах" с вражеского флота в акватории Черного моря).

Украинцев призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правило "двух стен".

Воздушная тревога ночью объявлена:

  • в Киеве и области,
  • в Черкасской,
  • Хмельницкой,
  • Волынской,
  • Черновицкой,
  • Тернопольской,
  • Закарпатской,
  • Ивано-Франковской,
  • Львовской,
  • Ровенской,
  • Одесской,
  • Николаевской,
  • Херсонской,
  • Кировоградской,
  • Днепропетровской,
  • Винницкой,
  • Запорожской областях.

Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине

Карта воздушных тревог ночью 16 мая (фото: t.me/alarmukraine)

Напомним, перед этим 15 мая вечером во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу, и тогда были сообщения о взлете в России носителя гиперзвуковых ракет.

Отметим, что аналитики ISW считают участившиеся серии дроновых и ракетных атак РФ по Украине частью новой воздушной кампании страны-агрессора с целью попытки снизить способность ВСУ вести контрнаступательные операции в ближайшем будущем.

Добавим также, что недавно в Минобороны Украины отметили, что над Киевом уже два месяца сбивают все вражеские ракеты и дроны.

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