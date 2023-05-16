Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине
В Украине ночью во вторник, 16 мая, в большинстве областей была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные карты воздушных тревог.
Сигналы об угрозе вражеских воздушных атак зазвучали в начале третьего ночи сначала в южных и центральных регионах, после карта "покраснела" в западных и северных областях.
Также в сети сообщается, что российские оккупанты могли запустить ракеты (по предварительным данным, речь идет о "Калибрах" с вражеского флота в акватории Черного моря).
Украинцев призывают оставаться в укрытиях и соблюдать правило "двух стен".
Воздушная тревога ночью объявлена:
- в Киеве и области,
- в Черкасской,
- Хмельницкой,
- Волынской,
- Черновицкой,
- Тернопольской,
- Закарпатской,
- Ивано-Франковской,
- Львовской,
- Ровенской,
- Одесской,
- Николаевской,
- Херсонской,
- Кировоградской,
- Днепропетровской,
- Винницкой,
- Запорожской областях.
Карта воздушных тревог ночью 16 мая (фото: t.me/alarmukraine)
Напомним, перед этим 15 мая вечером во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу, и тогда были сообщения о взлете в России носителя гиперзвуковых ракет.
Отметим, что аналитики ISW считают участившиеся серии дроновых и ракетных атак РФ по Украине частью новой воздушной кампании страны-агрессора с целью попытки снизить способность ВСУ вести контрнаступательные операции в ближайшем будущем.
Добавим также, что недавно в Минобороны Украины отметили, что над Киевом уже два месяца сбивают все вражеские ракеты и дроны.
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