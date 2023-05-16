Возле Киева ПВО сбивает вражеские дроны

По Киеву продолжается российская воздушная атака ночью 16 мая, и теперь украинские силы противовоздушной обороны сбивают вражеские беспилотники, которые летят в сторону столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко .

Та, Кличко призывает граждан оставаться в укрытиях.

В Киеве и области снова была объявлена воздушная тревога.

"Южнее Борисполя силы ПВО работают по БПЛА", - отмечает он.

Перед этим в Киеве раздавались громкие взрывы и работала ПВО. Позже стало известно, что в столице обломки вражеских ракет упали в нескольких районах. По словам мэра Кличко, есть пострадавшие в Соломенском районе, а в Оболонском и Дарницком, где упали обломки, пострадавших нет.

Напомним, что этой ночью, 16 мая, почти по всей Украине была объявлена оглашенная воздушная тревога.

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