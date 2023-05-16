ВСУ добились тактического успеха в Бахмуте, - британская разведка
ВСУ оттеснили российские силы к югу от Бахмута и к северо-западу от города. Это позволило восстановить линию снабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, войска группы "Вагнера" продолжают постепенно продвигаться в центре Бахмута. Однако за последние четыре дня украинские силы добились тактического успеха, стабилизировав фланги.
По данным британской разведки, помимо продвижения к югу от города, украинские атаки оттеснили российскую линию фронта к северо-западу от города. Это, вероятно, позволило украинским силам восстановить более безопасное использование ключевой дороги снабжения 0506.
"Украина сдерживает российское наступление на линии канала Северский Донец - Донбасс, превратив водный путь в преграду в составе глубокой оборонительной полосы вокруг города Часов Яр", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, 15 мая спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что Силы обороны Украины за последние двое суток продвинулись в некоторых местах на флангах вокруг Бахмута на расстояние от 350 метров до 2 километров.
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