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ВСУ добились тактического успеха в Бахмуте, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Вторник 16 мая 2023 09:17
ВСУ добились тактического успеха в Бахмуте, - британская разведка Фото: ВСУ теснят российские силы в Бахмуте (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

ВСУ оттеснили российские силы к югу от Бахмута и к северо-западу от города. Это позволило восстановить линию снабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, войска группы "Вагнера" продолжают постепенно продвигаться в центре Бахмута. Однако за последние четыре дня украинские силы добились тактического успеха, стабилизировав фланги.

По данным британской разведки, помимо продвижения к югу от города, украинские атаки оттеснили российскую линию фронта к северо-западу от города. Это, вероятно, позволило украинским силам восстановить более безопасное использование ключевой дороги снабжения 0506.

"Украина сдерживает российское наступление на линии канала Северский Донец - Донбасс, превратив водный путь в преграду в составе глубокой оборонительной полосы вокруг города Часов Яр", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, 15 мая спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что Силы обороны Украины за последние двое суток продвинулись в некоторых местах на флангах вокруг Бахмута на расстояние от 350 метров до 2 километров.

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Бахмут Вооруженные силы Украины
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