Кабмин отменил ограничения на экспорт мяса и яиц из Украины

Кабинет министров внес изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2023 год. Упразднена необходимость лицензии на экспорт некоторых продовольственных товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 12 мая 2023 г. №472.

Из перечня товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, исключены следующие позиции: Крупный рогатый скот, живой Мясо крупного рогатого скота, мороженое Мясо кур домашних Мясо и мясные субпродукты, соленые или в рассоле, сушеные или копченые; съедобная мука из мяса или мясных субпродуктов; мясо крупного рогатого скота Яйца кур домашних Рожь Овес Просо Напомним, за апрель яйца в Украине подешевели на 8,4% до 57,8 гривны за десяток.