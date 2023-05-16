ua ru
Вт, 16 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин отменил ограничения на экспорт мяса и яиц из Украины

Новина українською →
Украина, Вторник 16 мая 2023 11:39
Кабмин отменил ограничения на экспорт мяса и яиц из Украины Фото: правительство разрешило экспортировать яйца без ограничений (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2023 год. Упразднена необходимость лицензии на экспорт некоторых продовольственных товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 12 мая 2023 г. №472.

Из перечня товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, исключены следующие позиции:

Крупный рогатый скот, живой

Мясо крупного рогатого скота, мороженое

Мясо кур домашних

Мясо и мясные субпродукты, соленые или в рассоле, сушеные или копченые; съедобная мука из мяса или мясных субпродуктов; мясо крупного рогатого скота

Яйца кур домашних

Рожь

Овес

Просо

Напомним, за апрель яйца в Украине подешевели на 8,4% до 57,8 гривны за десяток.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты
NEWS
Среди них "Кинжалы": Россия атаковала Украину 18 ракетами, все они уничтожены, - Залужный
Среди них "Кинжалы": Россия атаковала Украину 18 ракетами, все они уничтожены, - Залужный
DAILY
Два дня под Бахмутом. Истории военных с самой горячей точки фронта – репортаж РБК-Украина
Виталий НосачФотокорреспондент Два дня под Бахмутом. Истории военных с самой горячей точки фронта – репортаж РБК-Украина