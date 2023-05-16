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Уже не глава. Верховный суд прекратил полномочия Князева

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Украина, Вторник 16 мая 2023 17:24
Уже не глава. Верховный суд прекратил полномочия Князева Фото: Всеволод Князев (pravo.ua)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Левицкий

На пленуме Верховного суда было поддержано досрочное прекращение полномочий председателя суда Всеволоду Князеву, которого задержали на взятке в размере 2,7 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Пленума Верховного суда.

Пленум Верховного суда выразил недоверие главе ВС Князеву и досрочно лишил его статуса главы суда. Решение поддержали 140 судей Верховного суда, двое - проголосовали против.

Однако Князев и в дальнейшем будет иметь статус судьи - полностью уволить его из судебной системы может только Высший совет правосудия.

Пока не будет избран новый председатель, его обязанности будет исполнять судья с наибольшим стажем. Сейчас это - Луспеник Дмитрий Дмитриевич.

Напомним, ранее судьи инициировали выражение недоверия Князеву. Представление было подписано 138 судьями из 142 присутствующих. Позже - состоялось тайное голосование. После этого был образован оргкомитет, который подготовил проект решения о недоверии главе ВС.Дмитрович.

Напомним, правоохранители разоблачили коррупционную схему, в которой участвовало руководство Верховного суда. В частности, на взятке в 2,7 млн долларов поймали председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева.

Сегодня в САП подтвердили задержание Князева, ему готовят подозрение.

Подробнее о резонансном деле читайте в материале РБК-Украина.

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