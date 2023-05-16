520 оккупантов, 13 артсистем и 12 БПЛА: в Генштабе ВСУ назвали потери войск РФ за сутки
Число ликвидированных российских оккупантов в Украине с начала полномасштабного вторжения составило уже почти 200 тысяч. Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 520 захватчиков, а также уничтожили 13 вражеских артсистем, 12 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 199980 (+520) человек ликвидировано,
- танков - 3762 (+3) ед.,
- боевых бронированных машин - 7348 (+12) ед.,
- артиллерийских систем - 3150 (+13) ед.,
- РСЗО - 562 (+0) ед.,
- средства ПВО - 316 (+0) ед.,
- самолетов - 308 (+0) ед.,
- вертолетов - 294 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2732 (+12) ед.,
- крылатые ракеты - 973 (+0) ед.,
- корабли /катера - 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6048 (+14) ед.,
- специальная техника - 410 (+3) ед.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
Ранее сообщалось, что украинским защитникам удалось обнаружить позиции российских танков возле Кременной (Луганская область). Точечными ударами с артиллерии они были уничтожены.
Также мы писали, что украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях уничтожили два российских танка, один из которых Т-90.
Напомним, что 10 мая российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому запасников в РФ призывают на военное собрание. Аналогичный указ он подписывал 18 февраля 2022 года - как раз накануне полномасштабного вторжения.
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