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520 оккупантов, 13 артсистем и 12 БПЛА: в Генштабе ВСУ назвали потери войск РФ за сутки

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Вторник 16 мая 2023 08:04
520 оккупантов, 13 артсистем и 12 БПЛА: в Генштабе ВСУ назвали потери войск РФ за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил потери РФ в войне в Украине на 16 мая (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Число ликвидированных российских оккупантов в Украине с начала полномасштабного вторжения составило уже почти 200 тысяч. Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 520 захватчиков, а также уничтожили 13 вражеских артсистем, 12 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 199980 (+520) человек ликвидировано,
  • танков - 3762 (+3) ед.,
  • боевых бронированных машин - 7348 (+12) ед.,
  • артиллерийских систем - 3150 (+13) ед.,
  • РСЗО - 562 (+0) ед.,
  • средства ПВО - 316 (+0) ед.,
  • самолетов - 308 (+0) ед.,
  • вертолетов - 294 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2732 (+12) ед.,
  • крылатые ракеты - 973 (+0) ед.,
  • корабли /катера - 18 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6048 (+14) ед.,
  • специальная техника - 410 (+3) ед.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что украинским защитникам удалось обнаружить позиции российских танков возле Кременной (Луганская область). Точечными ударами с артиллерии они были уничтожены.

Также мы писали, что украинские военные на Лиманском и Купянском направлениях уничтожили два российских танка, один из которых Т-90.

Напомним, что 10 мая российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому запасников в РФ призывают на военное собрание. Аналогичный указ он подписывал 18 февраля 2022 года - как раз накануне полномасштабного вторжения.

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