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Глава Верховного суда Князев попался на взятке в размере 2,7 млн долларов

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Понедельник 15 мая 2023 23:08
Глава Верховного суда Князев попался на взятке в размере 2,7 млн долларов Фото: Всеволод Князев, глава Верховного суда (facebook.com/supremecourt.ua)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Украинские правоохранители разоблачили коррупционную схему, в которой принимало участие руководство Верховного суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на САП в Telegram.

"САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда", - сказано в сообщении правоохранителей.

Глава Верховного суда Князев попался на взятке в размере 2,7 млн долларовФото: руководство Верховного суда поймали на взятке (t.me/sap_gov_ua)

Там отметили, что сейчас проводятся следственные действия. Детали обещают сообщить позже.

При этом, по информации источника РБК-Украина, на взятке поймали председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева.

Источник рассказал РБК-Украина, что речь идет о взятке в размере 2,7 миллиона долларов. Князев стал самым высоким по статусу чиновником Украины, которого поймали на взятке.

Что известно о главе Верховного суда

Всеволод Князев окончил Николаевский гуманитарный институт, Украинский государственный морской технический университет и Одесскую национальную юридическую академию. Впервые его назначили судьей в 2013 году, а в 2017 он стал судьей Верховного суда.

В 2021 году пленум Верховного суда избрал его председателем. Он вступил в должность 1 декабря 2021 года.

Напомним, ранее стало известно, что один из чиновников "Укроборонпрома" пойдет под суд из-за участия в коррупционной схеме.

Также мы писали, что в Одессе задержали помощника судьи, который предупреждал подозреваемых об обысках.

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НАБУ САП коррупция Верховный суд
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