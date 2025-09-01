Путин в Китае сделал заявление о войне против Украины

Владимир Путин рассказал руководителям режимов слаборазвитых стран о том, что война против Украины это "украинский кризис". Он также пообещал рассказать о своих переговорах с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Тяньцзине.

"Мы широко ценим усилия Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию "украинского кризиса"", -- сказал он.

По его словам, "понимания, достигнутые на недавней российской-американской встрече на Аляске", идут в том же направлении, "открывая дорогу к миру "на Украине".

Путин заявил, что проинформирует руководителей ШОС об итогах встречи с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске. По его словам, он уже рассказал о встрече председателю КНР Си Цзиньпину.

Истории от Путина

Путин рассказал о желании построить систему, "которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям".

Путин утвуерждает, что таких же подходов российская сторона придерживается и "в отношении кризиса вокруг Украины".

Он заявил, кризис возник "не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом".

По его словам, "вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России".

Путин также рассказал историю о том, что "в результате "государственного переворота на Украине" в 2014 году было устранено то политическое руководство страны, которое не поддерживало вступление Украины в Североатлантический блок, в НАТО".

Путин в очередной раз заявил, что хочет достичь своих целей в войне. "Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса, о которых я только что сказал и о которых говорил неоднократно ранее, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности", - сказал он.