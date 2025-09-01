ua en ru
Пн, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин в Китае сделал заявление о войне против Украины

Китай, Понедельник 01 сентября 2025 08:42
UA EN RU
Путин в Китае сделал заявление о войне против Украины Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Владимир Путин рассказал руководителям режимов слаборазвитых стран о том, что война против Украины это "украинский кризис". Он также пообещал рассказать о своих переговорах с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Тяньцзине.

"Мы широко ценим усилия Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию "украинского кризиса"", -- сказал он.

По его словам, "понимания, достигнутые на недавней российской-американской встрече на Аляске", идут в том же направлении, "открывая дорогу к миру "на Украине".

Путин заявил, что проинформирует руководителей ШОС об итогах встречи с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске. По его словам, он уже рассказал о встрече председателю КНР Си Цзиньпину.

Истории от Путина

Путин рассказал о желании построить систему, "которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям".

Путин утвуерждает, что таких же подходов российская сторона придерживается и "в отношении кризиса вокруг Украины".

Он заявил, кризис возник "не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом".

По его словам, "вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России".

Путин также рассказал историю о том, что "в результате "государственного переворота на Украине" в 2014 году было устранено то политическое руководство страны, которое не поддерживало вступление Украины в Североатлантический блок, в НАТО".

Путин в очередной раз заявил, что хочет достичь своих целей в войне. "Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса, о которых я только что сказал и о которых говорил неоднократно ранее, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности", - сказал он.

Война России против Украины

Россия начала войну против Украины 19 февраля 2014 года. Полномасштабное вторжение началось 24 февраля 2022 года.

В рамках Совета Европы создадут спецтрибунал для привлечения к ответственности высших должностных лиц России за преступление агрессии против Украины.

Встреча Трампа и Путина прошла на базе Элмендорф-Ричардсон под Анкориджем на Аляске. Время встречи было сокращено, а торжественный обед не состоялся. Соглашений не достигнуто - ни о прекращении огня, ни о мире. Тем не менее, стороны описали обсуждения как "очень продуктивные". Европейские лидеры и эксперты усомнились в желании Путина прекратить войну.

Шанхайская организация сотрудничества - субрегиональная межправительственная международная организация, образованная в 2001 году в городе Шанхае (КНР). В ШОС входят КНР Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Российская Федерация, Беларусь, Таджикистан и Узбекистан.

На саммите ШОС в Китае ожидается 20 руководителей режимов слаборазвитых стран, в которых уровень жизни граждан во много раз (зачастую более чем в десять) ниже, чем странах "Большой семерки". В основном это диктатуры, хотя Индия формально все еще считается электоральной демократией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Война в Украине
Новости
Подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания
Подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим