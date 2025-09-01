Путин в Китае сделал заявление о войне против Украины
Владимир Путин рассказал руководителям режимов слаборазвитых стран о том, что война против Украины это "украинский кризис". Он также пообещал рассказать о своих переговорах с Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Тяньцзине.
"Мы широко ценим усилия Китая, Индии, других наших стратегических партнеров, призванные содействовать урегулированию "украинского кризиса"", -- сказал он.
По его словам, "понимания, достигнутые на недавней российской-американской встрече на Аляске", идут в том же направлении, "открывая дорогу к миру "на Украине".
Путин заявил, что проинформирует руководителей ШОС об итогах встречи с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске. По его словам, он уже рассказал о встрече председателю КНР Си Цзиньпину.
Истории от Путина
Путин рассказал о желании построить систему, "которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям".
Путин утвуерждает, что таких же подходов российская сторона придерживается и "в отношении кризиса вокруг Украины".
Он заявил, кризис возник "не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом".
По его словам, "вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России".
Путин также рассказал историю о том, что "в результате "государственного переворота на Украине" в 2014 году было устранено то политическое руководство страны, которое не поддерживало вступление Украины в Североатлантический блок, в НАТО".
Путин в очередной раз заявил, что хочет достичь своих целей в войне. "Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса, о которых я только что сказал и о которых говорил неоднократно ранее, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности", - сказал он.
Война России против Украины
Россия начала войну против Украины 19 февраля 2014 года. Полномасштабное вторжение началось 24 февраля 2022 года.
В рамках Совета Европы создадут спецтрибунал для привлечения к ответственности высших должностных лиц России за преступление агрессии против Украины.
Встреча Трампа и Путина прошла на базе Элмендорф-Ричардсон под Анкориджем на Аляске. Время встречи было сокращено, а торжественный обед не состоялся. Соглашений не достигнуто - ни о прекращении огня, ни о мире. Тем не менее, стороны описали обсуждения как "очень продуктивные". Европейские лидеры и эксперты усомнились в желании Путина прекратить войну.
Шанхайская организация сотрудничества - субрегиональная межправительственная международная организация, образованная в 2001 году в городе Шанхае (КНР). В ШОС входят КНР Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Российская Федерация, Беларусь, Таджикистан и Узбекистан.
На саммите ШОС в Китае ожидается 20 руководителей режимов слаборазвитых стран, в которых уровень жизни граждан во много раз (зачастую более чем в десять) ниже, чем странах "Большой семерки". В основном это диктатуры, хотя Индия формально все еще считается электоральной демократией.