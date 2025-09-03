"Это братский долг": Ким Чен Ын пообещал Путину помощь в войне против Украины

Северная Корея подтвердила готовность оказывать военную поддержку России, если возникнет такая необходимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления диктаторов России Владимира Путина и Северной Кореи Ким Чен Ына.

Во время встречи диктаторы обсуждали участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области, а также вопросы дальнейшего сотрудничества в условиях вооруженного конфликта.

Путин отметил, что военные КНДР участвовали в "освобождении" Курской области по инициативе Ким Чен Ына.

Между тем северокорейский диктатор отметил, что если Пхеньян может чем-то помочь России, то обязательно это сделает.

"Это братский долг", - заявил Ким Чен Ын.