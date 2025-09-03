ua en ru
"Это братский долг": Ким Чен Ын пообещал Путину помощь в войне против Украины

Украина, Среда 03 сентября 2025 10:29
"Это братский долг": Ким Чен Ын пообещал Путину помощь в войне против Украины Фото: российский диктатор Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Северная Корея подтвердила готовность оказывать военную поддержку России, если возникнет такая необходимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления диктаторов России Владимира Путина и Северной Кореи Ким Чен Ына.

Во время встречи диктаторы обсуждали участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области, а также вопросы дальнейшего сотрудничества в условиях вооруженного конфликта.

Путин отметил, что военные КНДР участвовали в "освобождении" Курской области по инициативе Ким Чен Ына.

Между тем северокорейский диктатор отметил, что если Пхеньян может чем-то помочь России, то обязательно это сделает.

"Это братский долг", - заявил Ким Чен Ын.

Ситуация в Курской области

Напомним, что Силы обороны Украины начали операцию в Курской области еще в начале августа 2024 года. Тогда украинским войскам удалось занять около сотни населенных пунктов. В результате боев часть территории была потеряна.

Украинское командование неоднократно объясняло, что Курская операция была превентивным шагом, чтобы предотвратить наступление РФ на севере Украины.

Прошлой осенью россияне привлекли войска Северной Кореи к боевым действиям в Курской области.

Позже украинским защитникам даже удалось взять в плен первых солдат КНДР, их доставили в Киев для проведения следственных действий.

Заметим, что в начале этого года The New York Times опубликовал информацию согласно которой, войска Северной Кореи вывели с линии фронта в Курской области из-за значительных потерь.

Кроме того, РБК-Украина показывало данные разведки Сеула, где отмечалось, сколько военных КНДР погибло в Курской области.

