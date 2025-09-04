Путин и Зеленский еще не готовы к встрече, но "что-то должно произойти", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что остается преданным стремлению мирного соглашения между РФ и Украиной, несмотря на все большую неопределенность в этом вопросе. При этом лидеры стран "еще не готовы" к саммиту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Трамп в интервью описал свою позицию по переговорам как "реалистичную и оптимистичную" и добавил, что внимательно следит за тем, как стороны успешно справляются с трудностями на пути к переговорам.
"Я наблюдал за этим, я видел это, и я говорил об этом с президентом Путиным и президентом Зеленским. Что-то должно произойти, но они еще не готовы. Но что-то должно произойти. Мы собираемся это сделать", - сказал американский лидер.
Также глава Белого дома выразил недовольство относительно недавних массированных атак РФ по Украине и их последствий - в частности гибели мирных украинцев.
"Я думаю, что мы все уладим", - сказал он.
По словам Трампа, он думал, что война РФ против Украины "будет одной из самых легких среди тех, которые он остановил".
"Но, похоже, она оказалась несколько сложнее некоторых других", - подытожил он.
Переговоры по войне в Украине
Напомним, президент США Дональд рамп и глава Кремля Владимир Путин 16 августа встретились на Аляске. Главной темой саммита стали переговоры по миру в Украине.
При этом, как писали западные медиа, Путин высказал ряд своих условий по мирному соглашению, среди которых были значительные территориальные уступки Киева по четырем регионам Украины.
18 августа президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон с европейскими лидерами. На встрече с Трампом они обсуждали встречу Зеленского с Путиным и гарантии безопасности для Украины.
После саммита Зеленский демонстрировал свою готовность и открытость относительно переговоров с РФ, однако в Кремле начали искать причины, чтобы встреча лидеров не состоялась.