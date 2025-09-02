ua en ru
Трамп снова заявил, что очень разочарован Путиным

Вторник 02 сентября 2025 21:18
Трамп снова заявил, что очень разочарован Путиным Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп "очень разочарован" российским диктатором Владимиром Путиным, который до сих пор не согласился на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, а лишь усилил атаки по Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил в интервью CNN.

"Я очень разочарован в нем. Мы с ним всегда имели прекрасные отношения. Я очень разочарован. Тысячи людей гибнут. Это не американцы гибнут, а русские и украинцы. И их тысячи. И это война, которая не имеет смысла", - сказал Трамп.

Он в очередной раз повторил, что эта война никогда бы не началась, если бы он был президентом США.

"И мы будем делать что-то, чтобы помочь людям жить. Это не вопрос Украины. Это помогает людям жить. Каждую неделю погибает 7000 человек, в основном солдаты. Если я могу помочь это предотвратить, то считаю, что имею обязанность это сделать", - добавил президент США.

Дедлайн Трампа для Путина

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия столкнется с очень серьезными последствиями, если российский диктатор Владимир Путин не согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Стоит отметить, что дедлайн, который Трамп установил для Путина по встрече с Зеленским, закончился 1 сентября.

Однако российский диктатор так и не согласился на встречу с украинским президентом. Наоборот, Россия усилила дроновые атаки на Украину.

Тем временем Путин во время визита в Китай заявил, что у России якобы "не было никогда, нет и не будет желания на кого-либо нападать".

В то же время, по словам Зеленского, российские войска накапливают силы на некоторых участках фронта.

