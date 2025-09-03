Зеленский назвал основной сценарий для России в контексте войны

Россия не хочет завершать войну и намерена продолжать боевые действия. Сейчас это основной сценарий для Москвы.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен.

Глава государства обратил внимание, что такие удары, как в ночь на 3 сентября, стали регулярными. Россия массированно атакует Украину несколько раз в неделю. "И это четкий сигнал, что Россия отвергает любые попытки завершить войну и хочет продолжить боевые действия. Мы должны исходить из того, что сейчас это основной сценарий для России", - отметил Зеленский.