Зеленский назвал основной сценарий для России в контексте войны
Россия не хочет завершать войну и намерена продолжать боевые действия. Сейчас это основной сценарий для Москвы.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен.
Глава государства обратил внимание, что такие удары, как в ночь на 3 сентября, стали регулярными. Россия массированно атакует Украину несколько раз в неделю.
"И это четкий сигнал, что Россия отвергает любые попытки завершить войну и хочет продолжить боевые действия. Мы должны исходить из того, что сейчас это основной сценарий для России", - отметил Зеленский.
Россия не хочет мира
Напомним, российские оккупанты за последние две недели совершили несколько массированных атак на Украину.
В частности, в ночь на 28 августа россияне ударили по Киеву ракетами и дронами. В результате одного из "прилетов" был разрушен подъезд многоэтажки в Дарницком районе.
Известно, что из-за удара российских оккупантов погибли более 20 человек, в том числе четверо детей.
При этом в ночь на 3 сентября россияне использовали для удара по Украине 502 дрона и 24 ракеты. Все детали о последствиях - в материале РБК-Украина.