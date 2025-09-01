ua en ru
"Провал для Москвы". МИД проанализировал итоги саммита ШОС в Китае

Киев, Понедельник 01 сентября 2025 18:25
"Провал для Москвы". МИД проанализировал итоги саммита ШОС в Китае Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

России не удалось навязать странам-членам Шанхайской организации сотрудничества свою позицию по войне против Украины. Это провал для Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Facebook.

В МИД отреагировали на отсутствие упоминания войны России против Украины в итоговой декларации саммита ШОС.

"Удивляет, что самая большая со времен Второй мировой захватническая война в Европе не нашла никакого отражения в столь важном, фундаментальном документе, в то время как в нем упомянут ряд других войн, терактов и событий в мире", - подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что без справедливого завершения российской агрессии говорить о глобальном развитии, международном мире и безопасности, соблюдении Устава ООН и равноправном развитии торговых отношений нельзя.

"Отсутствие упоминания войны РФ против Украины в декларации саммита ШОС свидетельствует о провале дипломатических усилий Москвы. Кремль потерпел очередное поражение в попытках представить мир разделенным в оценках российской агрессии против Украины, навязать представление о том, что государства за пределами Европы и Северной Америки имеют приверженный РФ взгляд на причины, последствия и пути завершения ее войны против Украины", - обратили внимание в ведомстве.

Москве так и не удалось свести национальные позиции стран ШОС к общей позиции, которая устраивала бы Кремль.

Также в МИД призвали Китай играть более активную роль в приближении мира в Украине.

Итоги саммита ШОС

Напомним, в итоговой декларации саммита ШОС упоминаются удары США и Израиля по Ирану.

Также страны ШОС выступили против инициативы о введении санкций против Тегерана за попытку создать ядерное оружие.

При этом война России, которая является членом ШОС, против Украины вообще не упоминается.

