"Провал для Москвы". МИД проанализировал итоги саммита ШОС в Китае
России не удалось навязать странам-членам Шанхайской организации сотрудничества свою позицию по войне против Украины. Это провал для Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Facebook.
В МИД отреагировали на отсутствие упоминания войны России против Украины в итоговой декларации саммита ШОС.
"Удивляет, что самая большая со времен Второй мировой захватническая война в Европе не нашла никакого отражения в столь важном, фундаментальном документе, в то время как в нем упомянут ряд других войн, терактов и событий в мире", - подчеркнули в ведомстве.
Там уточнили, что без справедливого завершения российской агрессии говорить о глобальном развитии, международном мире и безопасности, соблюдении Устава ООН и равноправном развитии торговых отношений нельзя.
"Отсутствие упоминания войны РФ против Украины в декларации саммита ШОС свидетельствует о провале дипломатических усилий Москвы. Кремль потерпел очередное поражение в попытках представить мир разделенным в оценках российской агрессии против Украины, навязать представление о том, что государства за пределами Европы и Северной Америки имеют приверженный РФ взгляд на причины, последствия и пути завершения ее войны против Украины", - обратили внимание в ведомстве.
Москве так и не удалось свести национальные позиции стран ШОС к общей позиции, которая устраивала бы Кремль.
Также в МИД призвали Китай играть более активную роль в приближении мира в Украине.
Итоги саммита ШОС
Напомним, в итоговой декларации саммита ШОС упоминаются удары США и Израиля по Ирану.
Также страны ШОС выступили против инициативы о введении санкций против Тегерана за попытку создать ядерное оружие.
При этом война России, которая является членом ШОС, против Украины вообще не упоминается.