Зеленский заинтриговал новым форматом защиты неба: ждем сигнала от США

Украина начала обсуждать с партнерами новый формат защиты неба от российских атак. Но для этого необходимо участие США.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции решительных".

"Насчет ПВО. Мы рассматриваем один формат, мы вчера впервые говорили с Эмануэлем (президентом Франции Эммануэлем Макроном - ред.) о таком формате, сегодня поделились с партнерами и президентом Трампом (президентом США Дональдом Трампом - ред.). Если мы получим положительный сигнал от США, потому что технически многое в новом формате защиты неба зависит", - отметил Зеленский. По его словам, если от США будет позитивный сигнал, детали формата можно будет раскрыть.