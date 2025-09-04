Зеленский заинтриговал новым форматом защиты неба: ждем сигнала от США
Украина начала обсуждать с партнерами новый формат защиты неба от российских атак. Но для этого необходимо участие США.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции решительных".
"Насчет ПВО. Мы рассматриваем один формат, мы вчера впервые говорили с Эмануэлем (президентом Франции Эммануэлем Макроном - ред.) о таком формате, сегодня поделились с партнерами и президентом Трампом (президентом США Дональдом Трампом - ред.). Если мы получим положительный сигнал от США, потому что технически многое в новом формате защиты неба зависит", - отметил Зеленский.
По его словам, если от США будет позитивный сигнал, детали формата можно будет раскрыть.
Регулярные атаки России
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что массированные удары россиян по Украине стали регулярными.
В частности, в ночь на 28 августа российские оккупанты использовали для атаки на Украину почти 600 дронов и десятки ракет.
В результате удара в Киеве была частично разрушена жилая многоэтажка. Более 20 человек погибли.
В США также признали, что Россия усилила свои удары по мирным городам Украины. Министр финансов Скотт Бессент отмечал, что это происходит "в отвратительной манере".