Европа разделилась на три лагеря по гарантиям безопасности для Украины, - FT

Четверг 04 сентября 2025 11:26
Фото: не все члены "Коалиции решительных" готовы развернуть войска в послевоенной Украине (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Страны-члены "Коалиции решительных" разделились в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины, которые также предусматривают развертывание войск на украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники FT.

По словам двух лиц, ознакомленных с обсуждениями, коалиция примерно разделена на три группы.

Одна группа готова развернуть войска на территории Украины, например Великобритания; другая выступает против этого, например Италия, а большинство, в которое входит Германия, еще не определилось.

В то же время анонимный чиновник Елисейского дворца заявил, что страны, которые желают и могут предоставить гарантии безопасности, завершили техническую работу.

"Сегодня у нас достаточно взносов, чтобы иметь возможность сказать американцам, что мы готовы взять на себя свои обязанности, при условии, что они возьмут на себя свои", - сказал чиновник.

Напомним, 4 сентября в Париже состоится встреча лидеров "Коалиции решительных", на которой обсудят гарантии безопасности для Украины. После саммита запланирован телефонный разговор лидеров с президентом США Дональдом Трампом.

Вашингтон в рамках гарантий безопасности для Украины рассматривает оказание поддержки в воздухе, однако о развертывании войск США речь не идет.

Как известно, в "Коалицию решительных" входит около тридцати преимущественно европейских стран, которые готовы поддержать ВСУ и развернуть войска в Украине после мирного соглашения с Москвой.

Париж Мирные переговоры Гарантии безопасности
