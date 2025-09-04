Европа разделилась на три лагеря по гарантиям безопасности для Украины, - FT
Страны-члены "Коалиции решительных" разделились в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины, которые также предусматривают развертывание войск на украинской территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники FT.
По словам двух лиц, ознакомленных с обсуждениями, коалиция примерно разделена на три группы.
Одна группа готова развернуть войска на территории Украины, например Великобритания; другая выступает против этого, например Италия, а большинство, в которое входит Германия, еще не определилось.
В то же время анонимный чиновник Елисейского дворца заявил, что страны, которые желают и могут предоставить гарантии безопасности, завершили техническую работу.
"Сегодня у нас достаточно взносов, чтобы иметь возможность сказать американцам, что мы готовы взять на себя свои обязанности, при условии, что они возьмут на себя свои", - сказал чиновник.
Напомним, 4 сентября в Париже состоится встреча лидеров "Коалиции решительных", на которой обсудят гарантии безопасности для Украины. После саммита запланирован телефонный разговор лидеров с президентом США Дональдом Трампом.
Вашингтон в рамках гарантий безопасности для Украины рассматривает оказание поддержки в воздухе, однако о развертывании войск США речь не идет.
Как известно, в "Коалицию решительных" входит около тридцати преимущественно европейских стран, которые готовы поддержать ВСУ и развернуть войска в Украине после мирного соглашения с Москвой.