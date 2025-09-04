ua en ru
Трамп потребовал от лидеров Европы отказаться от нефти РФ и надавить на Китай, - СМИ

Четверг 04 сентября 2025 17:31
Трамп потребовал от лидеров Европы отказаться от нефти РФ и надавить на Китай, - СМИ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп во время сегодняшнего звонка с президентом Украины Владимиром Зеленский и европейскими лидерами призвал Европу к двум важным шагам против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Неназванный чиновник Белого дома рассказал, что Трамп заявил о необходимости, чтобы Европа отказалась от российской нефти.

Также американский лидер, по словам чиновника, призвал европейских лидеров усилить экономическое давление на Китай, чтобы наказать его за финансирование военных усилий России.

Требования США

Напомним, ранее Axios со ссылкой на источники в Белом доме сообщали, что США призывают Европу ужесточить санкции против России.

В частности, речь о полном отказе от импорта российского газа и нефти. Также в Вашингтоне хотят, чтобы Европа ввела тарифы против Индии и Китая.

Неназванный американский чиновник отметил в комментарии изданию, что страны Европы "не могут затягивать эту войну и выдвигать завышенные требования".

Стоит заметить, что сам президент США Дональд Трамп также не спешить вводить новые санкции против России. Американский лидер уже обещал надавить на Москву, если не будет перемирия, но конкретики с его стороны пока не было.

Последний раз Трамп угрожал России санкциями в случае, если российский диктатор Владимир Путин откажется от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

