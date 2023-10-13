Зеленский провел Ставку и правительство Эстонии одобрило конфискацию активов РФ: новости за 12 октября

Война России против Украины: последние новости

Фронт производства оружия и ситуация на Ближнем Востоке. Зеленский провел Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 12 октября, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсудили ситуацию на фронте и не только.

Ситуация на фронте

По словам президента, на Ставке заслушали доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Ситуация на основных направлениях - восток, юг. Защита наших позиций. Наши шаги вперед", - сообщил президент.

Производство украинского оружия

Вторым вопросом на Ставке было украинское производство оружия и техники и постоянное наращивание объемов.

"Минстратегпром имеет четкую задачу представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям - от ракет и дронов до бронетехники и снарядов. По отдельным элементам такой программы уже были доклады. Хорошие результаты. Будут более значимые", - добавил президент.

По словам Зеленского, он дал отдельное поручение вице-премьер-министру Михаилу Федорову и министру обороны Рустему Умерову по максимальной цифровизации поставок для сил обороны.

"Полная подотчетность и контроль - наш приоритет. Есть четкие сроки реализации", - написал глава Украины.

Правительство Эстонии одобрило использование замороженных активов РФ для помощи Украине

Правительство Эстонии вчера, 12 октября, одобрило и направило в парламент постановление об использовании российских замороженных активов. Это необходимо для помощи Украине.

Правительство на вчерашнем заседании одобрило и направит в парламент поправку к закону о международных санкциях, которая предусматривает, среди прочего, внутренние правила использования активов, замороженных в Эстонии, лицами, находящимися под санкциями, для возмещения ущерба от войны, нанесенного Украине.

Согласно законопроекту, правовое пространство Эстонии будет организовано шире, чтобы компетенции и полномочия учреждений по осуществлению и надзору за санкциями были более четкими и эффективными. По мнению премьер-министра Каи Каллас, для России очень важно поднять цену агрессии.

Правоохранители идентифицировали всех 59 погибших в Грозе, - Клименко

Из-за ракетного удара в селе Гроза Купянского района Харьковской области погибли 59 человек. Полиция идентифицировала всех жертв.

"59 человек убили россияне прямым попаданием "Искандера" в селе Гроза. Все жертвы - местные жители. Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все - гражданские. Погибли целыми семьями в несколько поколений", - рассказал глава МВД Игорь Клименко.

По словам главы МВД, шесть суток криминалисты полиции круглосуточно отбирали образцы у родственников, выводили профили и искали совпадения фрагментов.

"19 человек идентифицировали с помощью мобильных ДНК-лабораторий. Одного из погибших - 60-летнего мужчину - криминалисты установили по 20 частям тела", - добавил Клименко.

Кроме того, еще двух человек удалось идентифицировать с помощью личных вещей, изъятых из их домов, поскольку у них не было родственников прямой линии для сравнения ДНК-профилей.

Глава "Укрэнерго" назвал три уровня защиты энергообъектов от воздушных ударов

Энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты в виде инженерных укреплений на случай российских атак ракетам и дронам.

"Первый уровень - это действительно простая защита от взрывной волны, от обломков. Это преимущественно наполненные песком или биг-беги, или габионы, или какие-то другие конструкции, которые простые, которые защищают именно от косвенного попадания или ракеты, или "Шахеда", - сказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, второй уровень - это защита от прямого попадания "Шахедов".

"И третий уровень наиболее сложный и наиболее масштабные конструкции - это защита комплексная от "Шахедов" и ракет", - рассказал Кудрицкий.

Как сообщил глава "Укрэнерго", первый уровень защиты в виде мешков с песком - базовый, оставшийся с прошлой зимы, а что касается второго и третьего уровней защиты, то, как утверждает Кудрицкий, "эти работы сейчас выполняются активно". На вопрос, когда возведение этих конструкций может быть завершено, он предположил, что это может быть в ноябре, "до холодов должны успеть".

Военный попал в плен. В ГУР раскрыли новые детали высадки в Крыму

В результате высадки бойцов ГУР в оккупированном Крыму 4 октября произошло жестокое сражение, к сожалению один украинский военный попал в плен к россиянам.

"Новых данных мы обнародовать не будем, но да, можем подтвердить, что есть потери, в том числе есть пленный, и потери несоизмеримы с потерями противника", - говорится в заявлении представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова.

По словам Юсова, к большому сожалению, но это реальность. Деоккупация украинских территорий связана с жертвенностью и жертвами наших защитников и защитников. В данной ситуации речь идет о спецназовцах и в ГУР могут подтвердить, что Украина сделает все возможное для того, чтобы обязательно каждый пленный украинский защитник вернулся домой.

"Над этим работает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и в конце концов вся команда Сил безопасности и обороны. Украина продолжит и дальше делать все для того, чтобы деоккупировать наши территории и вернуть земли и людей", - добавил Юсов.

Болгария будет обучать украинских пилотов на F-16 английского языка

Болгария предоставит помощь в организации курсов английского языка для будущих украинских пилотов F-16.

"Заметны результаты встречи с моим коллегой из Болгарии Тодором Тагаревым. Мы подписали меморандум, расширяющий сферу двустороннего сотрудничества, включая киберзащиту, стратегические коммуникации, получение военно-технической поддержки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ также закладывает основу для будущего оборонного взаимодействия и военного сотрудничества.

Кроме того, Болгария окажет помощь в организации курсов английского языка для будущих украинских пилотов F-16.

"Благодарен за жизненно важную поддержку министру Тагареву и всему болгарскому народу", - добавил Умеров.

США ввели санкции против компаний и судов за нарушение ценового потолка на российскую нефть

Соединенные Штаты Америки вчера, 12 октября, ввели новые санкции, причиной которых стали нарушения ценового потолка при продаже российской нефти.

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вводит санкции в отношении двух организаций и идентифицирует как заблокированное имущество два судна, которые пользовались услугами поставщиков услуг коалиции и перевозили российскую сырую нефть по цене, превышающей согласованный предел цен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это подчеркивает приверженность Министерства финансов США и его международных партнеров к ответственному сокращению нефтяных доходов российского правительства и ограничению российской военной машины.

Заместитель министра финансов США Уолли Адеймо сообщил, что сегодняшние действия демонстрируют нашу постоянную приверженность сокращению ресурсов России для ее войны против Украины и обеспечению соблюдения ценового лимита.

В Румынии снова нашли обломки дрона после российской атаки по Украине

На территории Румынии снова обнаружили обломки российского дрона после вражеской атаки на украинскую портовую инфраструктуру минувшей ночью.

Сообщается, что дрон упал в растительном массиве у правого берега реки Чилия, примерно в 3 км к западу от города Плауру. Его обнаружили около 5:00. Беспилотник мог упасть и взорваться, ведь на месте обнаружили кратер.

Правоохранители приняли меры по охране этой территории и сообщили соответствующие структуры для сбора доказательств и проведения расследований.

Министерство национальной обороны Румынии отмечает, что решительно осуждает атаки, совершенные Россией против объектов и элементов гражданской инфраструктуры в украинских дунайских портах. Атаки называют неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного гуманитарного права.

Украина – Италия: какой стадион будет домашним в матче отбора к Евро-2024

Украинская ассоциация футбола определилась с местом проведения поединка финального тура квалификации чемпионата Европы. Национальная команда Украины примет сборную Италии на немецкую землю.

Матч Украина - Италия состоится 20 ноября в Леверкузене. Поединок примет стадион "БайАрена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Футбольная арена в Северном Рейне-Вестфалии принадлежит леверкузенскому "Байеру". Лидер немецкой Бундеслиги проводит здесь домашние матчи внутренних соревнований и еврокубков с 1958 года. На международные матчи вместимость стадиона составляет 29412 зрителей.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину национальная команда вынуждена играть домашние матчи за пределами родины. В частности, последние поединки "сине-желтые" сыграли в польских городах (Вроцлав, Краков, Лодзь), а также в словацкой Трнаве. Зато Северную Македонию 14 октября сборная Украины примет в Праге.