Украина скоро может получить дополнительную партию дронов Switchblade 600, - Newsweek

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek .

Вооруженные силы Украины сейчас имеют больше дронов Switchblade 300, чем моделей Switchblade 600, но "это скоро изменится".

Так считает вице-президент по глобальному развитию бизнеса и маркетингу оборонного подрядчика AeroVironment Чарли Дин. Дин добавил, что Switchblade 600 чрезвычайно важен для обороны Украины.

США предоставили Украине несколько типов дронов в рамках военной помощи, в частности боеприпасы Switchblade и Phoenix Ghost, которые барражируют.

Switchblade, которые также используются американскими войсками в Ираке и Афганистане, появлялись на видео из Украины, но Пентагон не раскрыл, сколько именно их было отправлено Киеву.

Что о поставках Switchblade говорят в Пентагоне

В ответ на запрос Newsweek Пентагон заявил, что не может предоставить никаких дополнительных подробностей относительно конкретных количеств или типов вооружений, систем и оборудования, предоставленных Украине, кроме общедоступных объявлений.

"Министерство обороны США продолжит поддерживать Украину средствами самозащиты в ближайшем будущем и сдерживания от дальнейшей агрессии", - заявил официальный представитель Пентагона Джефф Юргенсен.

Switchblade активно используют на поле боя в Украине

Дин сказал, что США предоставили Украине очень большое количество Switchblade 300. По его словам, их быстро использовали на поле боя по прямому назначению.

"600-е также используются в Украине, и их количество в стране быстро увеличивается. Сейчас 300-е по-прежнему превосходят по численности 600-е, но это скоро изменится", - добавил он.

Также Дин считает, что использование такого оружия, как Switchblade 600, имеет решающее значение для поражения российских сил, которые оснащены тяжелой броней.

По словам Дина, такие компании, как AeroVironment, также учатся на ежедневном опыте боевых действий в Украине. Между компанией и украинскими операторами Switchblade существует постоянная связь, а это значит, что конструкции дронов могут быть улучшены или скорректированы в течение нескольких недель.

Switchblade 600 в Украине

Следует заметить, что Switchblade 600 может нести заряд до 22 кг на расстояние до 40 километров. Их особенно эффективно использовать против бронетехники.

Прошлой осенью сообщалось, что американская армия готова заключить контракт на поставку дальнобойных и мощных дронов-камикадзе Switchblade 600 для Украины.

Уже весной Bild сообщало, что украинские защитники, вероятно, уже используют для ударов по российским оккупантам американские ударные дроны Switchblade 600.