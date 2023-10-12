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Украина – Италия: какой стадион будет домашним в матче отбора к Евро-2024

Леверкузен, Четверг 12 октября 2023 09:45
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Украина – Италия: какой стадион будет домашним в матче отбора к Евро-2024 Фото: "Сине-желтые" проиграли итальянцам первый матч (figc.it)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола определилась с местом проведения поединка финального тура квалификации чемпионата Европы. Национальная команда Украины примет сборную Италии на немецкую землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене. Поединок примет стадион "БайАрена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Футбольная арена в Северном Рейне-Вестфалии принадлежит леверкузенскому "Байеру". Лидер немецкой Бундеслиги проводит здесь домашние матчи внутренних соревнований и еврокубков с 1958 года. На международные матчи вместимость стадиона составляет 29 412 зрителей.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину национальная команда вынуждена играть домашние матчи за пределами родины. В частности, последние поединки "сине-желтые" сыграли в польских городах (Вроцлав, Краков, Лодзь), а также в словацкой Трнаве. В свою очередь Северную Македонию 14 октября сборная Украины примет в Праге.

Ранее ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на поединок против балканцев. Украинская команда стала безусловным фаворитом противостояния. В то же время вероятность победы сборной Северной Македонии меньше варианта с итоговой ничьей.

К слову, ранее УЕФА передумал возвращать юношеские команды РФ в турниры под своей эгидой.

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