Украина – Италия: какой стадион будет домашним в матче отбора к Евро-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене. Поединок примет стадион "БайАрена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Футбольная арена в Северном Рейне-Вестфалии принадлежит леверкузенскому "Байеру". Лидер немецкой Бундеслиги проводит здесь домашние матчи внутренних соревнований и еврокубков с 1958 года. На международные матчи вместимость стадиона составляет 29 412 зрителей.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину национальная команда вынуждена играть домашние матчи за пределами родины. В частности, последние поединки "сине-желтые" сыграли в польских городах (Вроцлав, Краков, Лодзь), а также в словацкой Трнаве. В свою очередь Северную Македонию 14 октября сборная Украины примет в Праге.

Ранее ведущие букмекеры составили сетку коэффициентов на поединок против балканцев. Украинская команда стала безусловным фаворитом противостояния. В то же время вероятность победы сборной Северной Македонии меньше варианта с итоговой ничьей.