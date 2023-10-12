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РФ массированно обстреляла Донецкую область: двое погибших, среди них ребенок

Донецкая область, Четверг 12 октября 2023 18:53
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РФ массированно обстреляла Донецкую область: двое погибших, среди них ребенок Фото: Последствия обстрела (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 12 октября, обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских атак погибли два человека, среди них ребенок. Также пострадали семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Из-за обстрелов РФ погиб ребенок

Оккупанты осуществили ракетные удары по селу Багатир Волновахского района. От попадания средств поражения погиб 11-летний мальчик, а его 6-летний брат получил ранение туловища.

Их 31-летнюю мать госпитализировали с множественными рваными ранами.

Пострадавшие от атак оккупантов

Российская армия обстреляла Авдеевку, в результате чего осколочные ранения получили мужчина 58 лет и 61-летняя женщина.

Под вражеским огнем оказалось и село Галициновка Покровского района. Там в результате разрывов снарядов получили телесные повреждения мужчина 32-х и женщина 62-х лет.

Фото: Последствия обстрела (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Кроме того, армия РФ атаковала город Горняк Покровского района. От попаданий российских боеприпасов погибла 44-летняя женщина. Ее 24-летний зять получил травмы.

Продолжается расследование

Правоохранителями начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных Вооруженными силами РФ.

Ситуация в Донецкой области

Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.

Недавно россияне нанесли удар ракетой "Искандер" по Константиновке Донецкой области. Среди раненых есть ребенок.

До этого россияне по артиллерии обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, есть раненые.

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