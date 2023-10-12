Глава "Укрэнерго" назвал три уровня защиты энергообъектов от воздушных ударов

Энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты в виде инженерных укреплений на случай российских атак ракетам и дронам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого " Радіо Свобода ".

"Первый уровень - это действительно простая защита от взрывной волны, от обломков. Это преимущественно наполненные песком или биг-беги, или габионы, или какие-то другие конструкции, которые просты, защищающие именно от косвенного попадания ракеты или "Шахеда"", - сказал он.

По его словам, второй уровень - это защита от прямого попадания "Шахедов".

"И третий уровень наиболее сложный и наиболее масштабные конструкции - это защита комплексная от "Шахедов" и ракет", - рассказал Кудрицкий.

Как сообщил глава "Укрэнерго", первый уровень защиты в виде мешков с песком - базовый, оставшийся с прошлой зимой, а в отношении второго и третьего уровней защиты, то, как утверждает Кудрицкий, "эти работы сейчас выполняются активно". На вопрос, когда возведение этих конструкций может быть завершено, он предположил, что это может быть в ноябре, "до холодов должны успеть".

"Мы не можем полностью, на 100% обезопаситься от массированных ракетных или дроновых атак. Но что мы можем сделать? Мы можем снизить этот риск до такого контролируемого уровня. На самом деле что важно? Чтобы энергосистема выжила в течение зимы. Важно, чтобы скорость, с которой враг разрушает энергосистему, не превышала или не сильно превышала скорость, с которой мы восстанавливаем. И тогда ситуация контролируемая", - отметил Кудрицкий

Подготовка к сложной зиме

Напомним, Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году.

Премьер-министр Денис Шмыаль сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов в преддверии отопительного сезона.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что во время этой зимы могут быть проблемы, связанные с массированными обстрелами. Но энергосистема не развалится и будет работать.