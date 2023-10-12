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Болгария будет обучать украинских пилотов на F-16 английскому языку

Четверг 12 октября 2023 17:41
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Болгария будет обучать украинских пилотов на F-16 английскому языку Фото: Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Болгария окажет помощь в организации курсов английского языка для будущих украинских пилотов F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Заметны результаты встречи с моим коллегой из Болгарии Тодором Тагаревым. Мы подписали меморандум, расширяющий сферу двустороннего сотрудничества, включая киберзащиту, стратегические коммуникации, получение военно-технической поддержки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ также закладывает основу для будущего оборонного взаимодействия и военного сотрудничества.

Болгария будет обучать украинских пилотов на F-16 английскому языку

Фото: Встреча (twitter.com/rustem_umerov)

Кроме того, Болгария окажет помощь в организации курсов английского языка для будущих украинских пилотов F-16.

"Благодарен за жизненно важную поддержку министру Тагареву и всему болгарскому народу", - добавил Умеров.

Помощь от Болгарии

Недавно парламент Болгарии за закрытыми дверями проголосовал за поставку непригодных к эксплуатации ракет С-300 Украины.

Также Болгария передаст Украине более 290 тысяч болгарских львов (около 150 тысяч евро) на гуманитарную помощь в связи со сложной ситуацией из-за полномасштабного вторжения РФ.

В июлеБолгария передала Украине пакет военной помощи, включающий 100 бронированных машин, преимущественно БМП.

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