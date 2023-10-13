Зеленський провів Ставку і уряд Естонії схвалив конфіскацію активів РФ: новини за 12 жовтня

Війна Росії проти України: останні новини

Фронт, виробництво зброї та ситуація на Близькому Сході. Зеленський провів Ставку

Президент України Володимир Зеленський вчора, 12 жовтня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому обговорили ситуацію на фронті і не тільки.

Ситуація на фронті

За словами президента, на Ставці заслухали доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Ситуація на основних напрямках - схід, південь. Захист наших позицій. Наші кроки вперед", - повідомив президент.

Виробництво української зброї

Другим питанням на Ставці було українське виробництво зброї та техніки та постійне нарощування обсягів.

"Мінстратегпром має чітке завдання представити програму забезпечення українською зброєю за всіма ключовими потребами - від ракет і дронів до бронетехніки та снарядів. За окремими елементами такої програми вже були доповіді. Хороші результати. Будуть більш значущі", - додав президент.

За словами Зеленського, він дав окреме доручення віцепрем’єр-міністру Михайлу Федорову та міністру оборони Рустему Умєрову щодо максимальної цифровізації постачання для сил оборони.

"Повна підзвітність і контроль - наш пріоритет. Є чіткі терміни реалізації", - написав глава України.

Уряд Естонії схвалив використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

Уряд Естонії вчора, 12 жовтня, схвалив і направив до парламенту постанову про використання російських заморожених активів. Це необхідно для допомоги Україні.

Уряд на вчорашньому засіданні схвалив і направить до парламенту поправку до закону про міжнародні санкції, яка передбачає, серед іншого, внутрішні правила використання активів, заморожених в Естонії, особами, які перебувають під санкціями, для відшкодування шкоди від війни, завданої Україні.

Згідно із законопроєктом, правовий простір Естонії буде організовано ширше, щоб компетенції та повноваження установ зі здійснення та нагляду за санкціями були більш чіткими та ефективними. На думку прем'єр-міністра Каї Каллас, для Росії дуже важливо підняти ціну агресії.

Правоохоронці ідентифікували всіх 59 загиблих в Грозі, - Клименко

Через ракетний удар в селі Гроза Куп'янського району Харківської області загинули 59 людей. Поліція ідентифікувала усіх жертв.

"59 людей вбили росіяни прямим влучанням "Іскандеру" в селі Гроза. Всі жертви - місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі - цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь", - розповів голова МВС Ігор Клименко.

За словами голови МВС, шість діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів.

"19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. Одного із загиблих - 60-річного чоловіка - криміналісти встановили по 20 частинах тіла", - додав Клименко.

Крім того, ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з їх будинків, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів.

Голова "Укренерго" назвав три рівні захисту енергооб’єктів від повітряних ударів

Енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак ракетам та дронами.

"Перший рівень - це дійсно простий захист від вибухової хвилі, від уламків. Це переважно наповнені піском або біг-беги, або габіони, або якісь інші конструкції, які прості, які захищають саме від непрямого влучання чи то ракети, чи то "Шахеда", - сказав голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, другий рівень - це захист від прямого влучання "Шахедів".

"І третій рівень найбільш складний і найбільш масштабні конструкції - це захист комплексний від "Шахедів" і ракет", - розповів Кудрицький.

Як повідомив голова "Укренерго", перший рівень захисту у вигляді мішків з піском - базовий, що лишився з минулої зими, а стосовно другого і третього рівнів захисту, то, як стверджує Кудрицький, "ці роботи зараз виконуються активно". На питання, коли зведення цих конструкцій може бути завершене, він припустив, що це може бути в листопаді, "до холодів повинні встигнути".

Військовий потрапив в полон. У ГУР розкрили нові деталі висадки в Криму

Унаслідок висадки бійців ГУР в окупованому Криму 4 жовтня стався жорстокий бій, на жаль один український військовий потрапив у полон до росіян.

"Нових даних ми оприлюднювати не будемо, але так, можемо підтвердити, що є втрати, в тому числі є полонений, і втрати неспівмірні із втратами противника", - йдеться у заяві представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова.

За словами Юсова, на превеликий жаль, але це реальність. Деокупація українських територій пов'язана із жертовністю і жертвами наших оборонців і захисників. В даній ситуації мова йде про спецпризначенців і в ГУР можуть підтвердити, що Україна зробить все можливе для того, щоб обов'язково кожен полонений український захисник повернувся додому.

"Над цим працює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і зрештою вся команда Сил безпеки і оборони. Україна продовжить і далі робити все для того, щоби деокупувати наші території і повернути землі та людей", - додав Юсов.

Болгарія навчатиме українських пілотів на F-16 англійської мови

Болгарія надасть допомогу в організації курсів англійської мови для майбутніх українських пілотів F-16.

"Помітні результати зустрічі з моїм колегою з Болгарії Тодором Тагарєвим. Ми підписали меморандум, що розширює сферу двостороннього співробітництва, включно з кіберзахистом, стратегічними комунікаціями, отриманням військово-технічної підтримки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що документ також закладає основу для майбутньої оборонної взаємодії та військового співробітництва.

Крім того, Болгарія надасть допомогу в організації курсів англійської мови для майбутніх українських пілотів F-16.

"Вдячний за життєво важливу підтримку міністру Тагарєву і всьому болгарському народу", - додав Умєров.

США ввели санкції проти компаній і суден за порушення цінової стелі на російську нафту

Сполучені Штати Америки вчора, 12 жовтня, запровадили нові санкції, причиною яких стали порушення цінової стелі під час продажу російської нафти.

"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запроваджує санкції щодо двох організацій та ідентифікує як заблоковане майно два судна, що користувалися послугами постачальників послуг коаліції та перевозили російську сиру нафту за ціною, що перевищує узгоджену межу цін", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це підкреслює прихильність Міністерства фінансів США та його міжнародних партнерів до відповідального скорочення нафтових прибутків російського уряду та обмеження російської військової машини.

Заступник міністра фінансів США Воллі Адеймо повідомив, що сьогоднішні дії демонструють нашу постійну прихильність скороченню ресурсів Росії для її війни проти України та забезпеченню дотримання цінового ліміту.

У Румунії знову знайшли уламки дрона після російської атаки по Україні

На території Румунії знову виявили уламки російського дрона після ворожої атаки на українську портову інфраструктуру минулої ночі.

Повідомляється, що дрон впав у рослинному масиві біля правого берега річки Чілія, приблизно за 3 км на захід від міста Плауру. Його виявили близько 5:00. Безпілотник міг впасти і вибухнути, адже на місці виявили кратер.

Правоохоронці вжили заходів з охорони цієї території і повідомили відповідні структури для збору доказів і проведення розслідувань.

Міністерство національної оборони Румунії наголошує, що рішуче засуджує атаки, здійснені Росією проти об'єктів та елементів цивільної інфраструктури в українських дунайських портах. Атаки називають невиправданими і такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

Україна – Італія: який стадіон буде домашнім у матчі відбору до Євро-2024

Українська асоціація футболу визначилася з місцем проведення поєдинку фінального туру кваліфікації до чемпіонату Європи. Національна команда України прийме збірну Італії на німецькій землі.

Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада в Леверкузені. Поєдинок прийме стадіон "БайАрена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом.

Футбольна арена в Північному Рейні-Вестфалії належить леверкузенському "Байєру". Лідер німецької Бундесліги проводить тут домашні матчі внутрішніх змагань і єврокубків із 1958 року. На міжнародні матчі місткість стадіону становить 29412 глядачів.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України національна команда змушена грати домашні матчі за межами батьківщини. Зокрема, останні поєдинки "синьо-жовті" зіграли в польських містах (Вроцлав, Краків, Лодзь), а також у словацькій Трнаві. Натомість Північну Македонію 14 жовтня збірна України прийме в Празі.