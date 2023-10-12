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Правоохранители идентифицировали всех 59 погибших в Грозе, - Клименко

Харьков, Четверг 12 октября 2023 13:34
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Правоохранители идентифицировали всех 59 погибших в Грозе, - Клименко Фото: из-за ракетного удара в селе Гроза Харьковской области погибли 59 человек (facebook com oleksyikuleba)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за ракетного удара в селе Гроза Купянского района Харьковской области погибли 59 человек. Полиция идентифицировала всех жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Украины Игоря Клименко.

"59 человек убили россияне прямым попаданием "Искандера" в селе Гроза. Все жертвы - местные жители. Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все - гражданские. Погибли целыми семьями в несколько поколений", - рассказал он.

По словам главы МВД, шесть суток криминалисты полиции круглосуточно отбирали образцы у родственников, выводили профили и искали совпадение фрагментов.

"19 человек идентифицировали с помощью мобильных ДНК-лабораторий. Одного из погибших - 60-летнего мужчину - криминалисты установили по 20 частям тела", - добавил Клименко.

Кроме того, еще два человека удалось идентифицировать с помощью личных вещей, взятых из их домов, поскольку у них не было родственников прямой линии для сравнения ДНК-профилей.

Ракетный удар по Грозе

На утро четверга, 12 октября, число погибших из-за ракетного удара российских войск "Искандером" по кафе в селе Гроза Харьковской области возросло до 56 людей. Как отмечал в комментарии РБК-Украина спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, еще 3 человека по заявлениям родственников считались пропавшими без вести.

11 октября СБУ разоблачила двух наводчиков "Искандера", которой РФ обстреляла село. Ими оказались два брата, которые во время оккупации села перешли на сторону врага и вместе с семьями перехали в РФ. Кроме того, правоохранители сейчас выясняют, с кем общались предатели, чтобы получить информацию для обстрела села.

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