В Румынии снова нашли обломки дрона после российской атаки по Украине
На территории Румынии снова обнаружили обломки российского дрона после вражеской атаки на украинскую портовую инфраструктуру этой ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Румынии.
Сообщается, что дрон упал в растительном массиве у правого берега реки Чилия, примерно в 3 км к западу от города Плаура. Его обнаружили около 5:00. Беспилотник мог упасть и взорваться, ведь на месте обнаружили кратер.
Правоохранители приняли меры по охране этой территории и сообщили соответствующие структуры для сбора доказательств и проведения расследований.
Министерство национальной обороны Румынии отмечает, что решительно осуждает атаки, совершенные Россией против объектов и элементов гражданской инфраструктуры в украинских дунайских портах. Атаки называют неоправданными и серьезно противоречащими нормам международного гуманитарного права.
Фото: в Румынии снова нашли обломки дрона после российской атаки по Украине (zpd.ro)
Ночная атака дронов
Этой ночью российские войска снова атаковали Украину. Дроны-камикадзе направили на юг и центр нашей страны.
Всего были зафиксированы пуски 33 "Шахедов", наши силы противовоздушной обороны сбили 28 дронов.
В частности, оккупанты в очередной раз атаковали Измаильский район Одесской области. Они попали в портовую инфраструктуру и повредили дома. Попадание есть и на территории Черкасской области. Там "Шахед" упал на открытой местности, в результате чего вспыхнул пожар.
Больше о последствиях вражеских атак - читайте в материале РБК-Украина.
Падение дронов в Румынии
Напомним, в Румынии уже обнаруживали российские дроны. Так, в ночь на 4 сентября, во время российских террористических ударов по Одесской области, обломки "Шахеда" упали на территории Румынии. Позже в стране еще несколько раз находили обломки российских БПЛА, которые атаковали портовую инфраструктуру Украины.
Также Министерство обороны Румынии заявило о вероятности нарушения воздушного пространства страны российскими "Шахедами" во время массированных ударов по территории Украины в ночь на 30 сентября.
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