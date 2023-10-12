C начала войны СБУ выявила 2 тысячи предателей

Служба безопасности Украины с начала войны выявила более 2 тысяч предателей, которые пошли на госизмену и сотрудничество с врагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ .

Как пишет издание, среди предателей - бывший работник армейской базы, отслеживавший запланированные передвижения президента Украины Владимира Зеленского, обученный снайпер с тайником оружия под кроватью дочери и руководитель страховой компании, отслеживавший энергетическую инфраструктуру Киева.

Чиновники журналистам WSJ говорят, что Россия массово вербует агентов в Украине с 2004 года.

"Вербовке российской агентуры на всех уровнях, в том числе в рядах СБУ, способствовали давние официальные связи, коррупция и симпатии к Москве", - говорится в статье.

По словам украинских силовиков, которые цитирует СМИ, поскольку война перешла "в более стабильную фазу", задача агентов в основном заключается в сборе информации о военных объектах, включая армейские базы, мастерские и склады боеприпасов.

"Часто шпионы работают за деньги. Иногда их вербуют с применением пыток или угроз, пока они находятся под стражей на оккупированных территориях", - утверждают журналисты.

Одним из "громких дел" WSJ назыает дело бывшего главы СБУ в Крыму Олега Кулинича. Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Олега Кулинича с должности начальника управления СБУ в Автономной республике Крым еще в марте 2022 года.

А 16 июля Служба безопасности Украины и Госбюро расследований задержали Кулинича по подозрению в госизмене. Правоохранители заявили, что Кулинич работал на российские спецслужбы. В июле 2023 года стало известно, что дело Кулинича передали в суд.