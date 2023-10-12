Правительство Эстонии одобрило использование замороженных активов РФ для помощи Украине

Правительство Эстонии сегодня, 12 октября, одобрило и направило в парламент постановление об использовании российских замороженных активов. Это необходимо для помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас .

Правительство на сегодняшнем заседании одобрило и направит в парламент поправку к закону о международных санкциях, которая предусматривает, среди прочего, внутренние правила использования активов, замороженных в Эстонии, лицами, находящимися под санкциями, для возмещения ущерба от войны, нанесенного Украине.

Согласно законопроекту, правовое пространство Эстонии будет организовано шире, чтобы компетенции и полномочия учреждений по осуществлению и надзору за санкциями были более четкими и эффективными. По мнению премьер-министра Каи Каллас, для России очень важно поднять цену агрессии.

"Мы должны найти способы привлечь Россию к финансовой ответственности за ущерб, нанесенный Украине. Законопроект, который мы с правительством сегодня направили в парламент, позволяет использовать замороженные активы санкционированных лиц в Эстонии для компенсации военного ущерба в Украине. Мы должны быть примером и стимулом для других европейских стран в установлении подобных правил. Россия должна компенсировать Украине весь причиненный войной ущерб", - заявила Каллас.

Сколько замороженных активов РФ есть в Эстонии

Министр иностранных дел Маргус Цахкна также поддержал инициативу Эстонии по использованию замороженных российских активов. Он сказал, что деньги на компенсацию ущерба, причиненного Россией Украине, не должны поступать только от налогоплательщиков других стран.

Глава МИД пояснил, что согласно законопроекту, замороженные активы России будут оставаться замороженными до тех пор, пока не будет возмещен ущерб от войны. Для применения этого механизма необходимо международное соглашение с Украиной или международный компенсационный механизм.

В Эстонии на момент разработки законопроекта на основании международных санкций были заморожены активы на сумму около 38 миллионов евро.

Конфискация российских активов

Напомним, что Украина вместе с партнерами разрабатывает механизм, в рамках которого замороженные активы РФ смогут передать Украине в качестве компенсации за нанесенный войной ущерб. Для этого был создан реестр ущерба, он должен заработать в следующем году.

Bloomberg ранее сообщал, что в ЕС изучается процедура конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского Центрального банка. Свои предложения также разрабатывает Еврокомиссия.

Вчера сообщалось, что Бельгия создаст для Украины специальный фонд в размере 1,7 млрд евро. Его наполнят налогами с замороженных в Бельгии российских активов.

Также The Washington Post сообщало, что чиновники США активизировали свои усилия, чтобы заставить западные правительства использовать сотни миллиардов долларов замороженных резервов российского Центрального банка для помощи Украине.