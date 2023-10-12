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Военный попал в плен. В ГУР раскрыли новые детали высадки в Крыму

Четверг 12 октября 2023 19:08
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Военный попал в плен. В ГУР раскрыли новые детали высадки в Крыму Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В результате высадки бойцов ГУР в оккупированном Крыму 4 октября произошел жестокий бой, к сожалению один украинский военный попал в плен к россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Новых данных мы обнародовать не будем, но да, можем подтвердить, что есть потери, в том числе есть пленный, и потери несоизмеримы с потерями противника", - говорится в заявлении.

По словам Юсова, к большому сожалению, но это реальность. Деоккупация украинских территорий связана с жертвенностью и жертвами наших защитников и защитников. В данной ситуации речь идет о спецназовцах и в ГУР могут подтвердить, что Украина сделает все возможное для того, чтобы обязательно каждый пленный украинский защитник вернулся домой.

"Над этим работает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и в конце концов вся команда Сил безопасности и обороны. Украина продолжит и дальше делать все для того, чтобы деоккупировать наши территории и вернуть земли и людей", - добавил Юсов.

Ранее ряд российских пропагандистских СМИ и коллаборационистов в Крыму сообщали о якобы взятии в плен бойца ГУР во время рейда украинских спецназовцев 4 октября. Однако на тот момент украинская сторона не подтверждала эту информацию.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что украинские спецназовцы высадились в оккупированном Крыму.

Так, спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории полуострова и нанесли огневое поражение по российским оккупантам.

Позже Юсов сказал, что в рамках высадки у бойцов ГУР в оккупированном Крыму произошло жестокое сражение. Россияне понесли значительные потери, а наши группы уже вернулись из спецоперации.

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