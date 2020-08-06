Зеленський провів кадрові перестановки, а Бейрут оголосили "містом-лихом": новини за 5 серпня

Президент України Володимир Зеленський змінив начальника Головного управління розвідки, на півдні Франції спалахнула лісова пожежа, Бейрут оголосили "містом-лихом" і ввели надзвичайний стан. Детальніше про те, що сталося в середу, 5 серпня, - в матеріалі РБК-Україна

Зеленський змінив начальника Головного управління розвідки

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у керівництві Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Глава держави звільнив з посади очільника відомства Василя Бурбу.

Замість Бурби керувати Головним управлінням розвідки буде Кирило Буданов.

Також Зеленський призначив нового заступника голови Офісу президента. Ним став Олег Татаров.

Харківська обласна лікарня переповнена через коронавірус

Харківська обласна інфекційна лікарня переповнена пацієнтами. За минулу добу в області виявили коронавірус у 145 осіб, з яких 33 - госпіталізували. За словами виконуючого обов'язки директора Департаменту охорони здоров'я ХОДА Геннадія Бондарчука, збільшення кількості хворих в області пов'язано з великою кількістю проведених тестувань на коронавірус.

У зв'язку з переповненням обласної лікарні, хворих коронавірусом буде приймати дитяча лікарня.

"На території дитячої лікарні підготовлений окремий корпус, в якому є 50 боксованих палат, де можуть бути розміщені 150 пацієнтів. Туди завезені протягом останнього тижня 100 точок доступу кисню. Тобто, там можуть знаходитися 100 пацієнтів, які потребують кисневої підтримки", - відзначили Бондарчук.

Бейрут оголосили "містом-лихом" і ввели надзвичайний стан

Влада Лівану оголосила Бейрут "містом-лихом". У Бейруті також ввели режим надзвичайного стану. Про це повідомляє CNN.

Крім того, уряд Лівану виступив із заявою про необхідність домашнього арешту для всіх причетних до зберігання вибухонебезпечного амонію в бейрутському порту з моменту прибуття вантажу в місто.

Нагадаємо, вчора ввечері в столиці Лівану Бейруті прогриміли два потужні вибухи.

Офіційної причини трагедії ще немає, але попередні підсумки розслідування події вказують на бездіяльність і недбалість у зберіганні вибухонебезпечних матеріалів, попередньо - понад 200 тонн нітрату амонію, в порту Бейрута.

Суперниця Лукашенка заявила, що їй погрожували з українського номера

Кандидат в президенти від опозиції та головна суперниця чинного президента Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тихановська заявила, що їй і її дітям погрожували невідомі, які дзвонили з українського номера. За її словами, вона ніколи з цим не стикалася і як мама, звичайно, дуже запанікувала.

"Це був дзвінок з українського номера: "Мене просили передати, що, якщо ви зараз не зупинитеся, краще зупиніться, інакше є перевірена інформація, що вас посадять у в'язницю, а дітей заберуть в дитбудинок", - розповіла вона.

Раніше повідомлялося, що Тихановська вивезла дітей в Євросоюз через загрозу того, що влада може їх відібрати.

На півдні Франції спалахнула лісова пожежа, тисячі людей евакуювали

Біля французького міста Мартіг, що у департаменті Буш-дю-Рон на березі Середземного моря, спалахнула лісова пожежа. В результаті евакуювали 2700 людей.

Через пожежу постраждали вже близько 1000 гектарів, згоріли і декілька житлових будинків.

Людей евакуйовували човнами. До евакуації долучилися і екстрені служби, і місцеві рибалки, які мали власні човни.

У Києві на 11 пляжах виявили кишкову паличку: список

Головне управління Держпродспоживслужби в Києві виявило кишкову паличку на 11 пляжах столиці. На цих пляжах не рекомендують купатися.

Про це повідомили в прес-службі Держпродспоживслужби в Києві.

Дозволено купатися лише на трьох пляжах столиці.

На Волині священник привітав Путіна з днем ангела: селяни в гніві закрили церкву на замок

У селі Галинівка Волинської області розгорівся великий скандал через те, що місцевий священник привітав президента Росії Володимира Путіна з днем ​​ангела. Жителі села відразу ж розгнівалися через це і повісили на вході до церкви свій замок. Пізніше священнослужитель сказав, що сталася помилка.

Церкву закрили в середу, 5 серпня. Також передбачається, що на цьому тижні перед храмом відбудуться збори селян, на якому обговорюватимуть дану подію. На них також хочуть бачити і самого священника. Про це повідомляє місцеве видання "Буг".

"Шахтар" розгромив "Вольфсбург" і вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" розгромив німецький "Вольфсбург" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок відбувся при порожніх трибунах НСК "Олімпійського" і завершився з рахунком 3:0.

Всі три голи були забиті під кінець поєдинку. Дубль оформив Жуніор Мораес, ще один гол на рахунку Манора Соломона. Завдяки цьому результату команда Луїша Каштру пробилася у чвертьфінал Ліги Європи.