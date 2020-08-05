Суперниця Лукашенко заявила, що їй погрожували з українського номера

Фото: Світлана Тихановська (Радыё Свабода)

По телефону сказали, що її посадять, а дітей заберуть в дитбудинок

Кандидат в президенти від опозиції та головна суперниця чинного президента Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тіхановском заявила, що їй і її дітям погрожували невідомі, які дзвонили з українського номера. Вона назвала це підлим і противним вчинком.

Про це Тихановська розповіла проєкту "Настоящее время".

За її словами, вона ніколи з цим не стикалася і як мама, звичайно, дуже запанікувала.

"Це був дзвінок з українського номера:" Мене просили передати, що, якщо ви зараз не зупинитеся, краще зупиніться, інакше є перевірена інформація, що вас посадять у в'язницю, а дітей заберуть в дитбудинок ", - розповіла вона.

Тихановська назвала це підлим і противним вчинком і зазначила, що зіткнулася з подібним вперше.

Як відомо, вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня. Всього там зареєструвані п'ять кандидатів - чинний президент Олександр Лукашенко, екс-депутат Ганна Канопацька, голова партії БСДГ Сергій Черечень, співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і дружина затриманого блогера Сергія Тихановського - Світлана Тихановська.

Раніше повідомлялося, що Тихановська вивезла дітей в Євросоюз через погрози того, що влада може їх відібрати.

РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія Білорусі не зареєструвала одного з головних конкурентів чинної влади Віктора Бабарика.