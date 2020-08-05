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Бейрут оголосили "містом-лихом" і ввели надзвичайний стан

Бейрут, Середа 05 серпня 2020 18:58
Бейрут оголосили "містом-лихом" і ввели надзвичайний стан
Фото: наслідки вибуху в порту Бейрута (alarabiya net)
Автор: Роман Калиниченко

У країні оголосили триденну жалобу

Влада Лівану оголосила Бейрут "містом-лихом". У Бейруті також ввели режим надзвичайного стану.

Про це повідомляє CNN.

Міністр інформації країни Манал Абдель Самад Наджд уточнив, що надзвичайний стан вводиться на два тижні і при необхідності може бути продовжений.

"Вище військове відомство несе безпосередню відповідальність за забезпечення безпеки в місті", - йдеться в заяві міністра.

Крім того, уряд Лівану виступив із заявою про необхідність домашнього арешту для всіх причетних до зберігання вибухонебезпечного амонію в бейрутському порту з моменту прибуття вантажу в місто.

Нагадаємо, вчора ввечері в столиці Лівану Бейруті прогриміли два потужні вибухи.

Офіційної причини трагедії ще немає, але попередні підсумки розслідування події вказують на бездіяльність і недбалість у зберіганні вибухонебезпечних матеріалів, попередньо - понад 200 тонн нітрату амонію, в порту Бейрута.

За словами міністра внутрішніх справ країни, розслідування причин вибуху в порту і оприлюднення офіційної інформації займе 5 днів.

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