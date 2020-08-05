Зеленський призначив нового заступника голови Офісу президента

Фото: Олег Татаров (112.ua)

Він займатиметься формуванням державної політики в сфері правоохоронної діяльності

У середу, 5 серпня, президент України Володимир Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу президента. Ним став Олег Татаров.

Відповідний указ №310 / 2020 розміщений на сайті ОП.

"Призначити Татарова Олега Юрійовича заступником керівника Офісу президента України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили РБК-Україна в Офісі президента, Татаров займатиметься формуванням державної політики у сфері правоохоронної діяльності.

"У сферу моїх компетенцій входить формування державної політики в галузі правоохоронної діяльності, експертне-аналітичне забезпечення діяльності Офісу президента України, забезпечення гарантій національної безпеки держави у сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини", - цитує слова Татарова прес-служба ОП.

Татарову 50 років. В органах внутрішніх справ працював з 1999-2014 років. У 2011 році його призначили заступником начальника головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ. З 2014 року він займався адвокатською практикою, очолював адвокатське об'єднання.

Відзначимо, новий заступник голови Офісу президента різко висловлювався на адресу учасників Революції Переваги в 2014 році. Зокрема, він стверджував, що під час кривавих подій на Майдані мітингувальники стріляли самі по собі.

Також РБК-Україна писало, що глава держави змінив начальника Головного управління розвідки.