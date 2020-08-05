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"Шахтар" розгромив "Вольфсбург" і вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи

Київ, Середа 05 серпня 2020 21:51
"Шахтар" розгромив "Вольфсбург" і вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи
Фото: "гірники" вийшли в 1/4 фіналу ЛЄ (twitter.com/fcshakhtar)
Автор: Вера Олейник

Єврокубки повернулися після паузи через коронавірус

Донецький "Шахтар" розгромив німецький "Вольфсбург" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок відбувся при порожніх трибунах НСК "Олімпійського" і завершився з рахунком 3:0.

Всі три голи були забиті під кінець поєдинку. Дубль оформив Жуніор Мораес, ще один гол на рахунку Манора Соломона. Завдяки цьому результату команда Луїша Каштру пробилася у чвертьфінал Ліги Європи.

Перша гра в Німеччині, яка відбулася відбувся майже п'ять місяців тому - ще в березні, завершилася перемогою "гірників" з рахунком 2:1. Тривала пауза була спричинена поширенням у світі пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, наступним суперником "гірників" стане переможець пари "Айнтрахт" -" Базель". У першому матчі перемогли швейцарці - 3:0.

Згідно з рішенням УЄФА, Лігу Європи дограють в Німеччині. Другий за значимістю євротурнір пройде в чотирьох містах з 10 по 21 серпня. Всі поєдинки будуть складатися з однієї зустрічі і без глядачів.

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