"Шахтар" розгромив "Вольфсбург" і вийшов до 1/4 фіналу Ліги Європи

Фото: "гірники" вийшли в 1/4 фіналу ЛЄ (twitter.com/fcshakhtar)

Єврокубки повернулися після паузи через коронавірус

Донецький "Шахтар" розгромив німецький "Вольфсбург" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок відбувся при порожніх трибунах НСК "Олімпійського" і завершився з рахунком 3:0.

Всі три голи були забиті під кінець поєдинку. Дубль оформив Жуніор Мораес, ще один гол на рахунку Манора Соломона. Завдяки цьому результату команда Луїша Каштру пробилася у чвертьфінал Ліги Європи.

Перша гра в Німеччині, яка відбулася відбувся майже п'ять місяців тому - ще в березні, завершилася перемогою "гірників" з рахунком 2:1. Тривала пауза була спричинена поширенням у світі пандемії коронавірусу.

ПОБЕДА! МЫ – В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ ЛИГИ ЕВРОПЫ!



Выиграли в Киеве 3:0 и по сумме двух матчей (5:1) проходим «Вольфсбург»!#ШахтерВольфсбург @EuropaLeague #UEL pic.twitter.com/hkgDxYuP79 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 5, 2020

Нагадаємо, наступним суперником "гірників" стане переможець пари "Айнтрахт" -" Базель". У першому матчі перемогли швейцарці - 3:0.

Згідно з рішенням УЄФА, Лігу Європи дограють в Німеччині. Другий за значимістю євротурнір пройде в чотирьох містах з 10 по 21 серпня. Всі поєдинки будуть складатися з однієї зустрічі і без глядачів.