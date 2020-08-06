Зеленский провел кадровые перестановки, а Бейрут объявили "городом-бедствием": новости за 5 августа

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Главного управления разведки, на юге Франции вспыхнул лесной пожар, Бейрут объявили "городом-бедствием" и ввели чрезвычайное положение. Подробнее о том, что произошло в среду, 5 августа, - в материале РБК-Украина

Зеленский сменил начальника Главного управления разведки и назначил нового замглавы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Глава государства уволил с должности главы ведомства Василия Бурбу.

Вместо Бурбы управлять Главным управлением разведки будет Кирилл Буданов.

Также Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента. Им стал Олег Татаров.

Харьковская областная больница переполнена из-за коронавируса

Харьковская областная инфекционная больница переполнена пациентами. За сутки в области выявили коронавирус у 145 человек, из которых 33 - госпитализировали. По словам исполняющего обязанности директора Департамента здравоохранения ХОГА Геннадия Бондарчука, увеличение количества больных в области связано с большим количеством проводимых тестирований на коронавирус.

В связи с переполненностью областной больницы, больных коронавирусом будет принимать детская больница.

"На территории детской больницы подготовлен отдельный корпус, в котором есть 50 боксированных палат, где могут быть размещены 150 пациентов. Туда завезены в течение последней недели 100 точек доступа кислорода. То есть, там могут находиться 100 пациентов, нуждающихся в кислородной поддержки", - отметили Бондарчук.

Бейрут объявили "городом-бедствием" и ввели чрезвычайное положение

Власти Ливана объявили Бейрут "городом-бедствием". В Бейруте также ввели режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает CNN.

Кроме того, правительство Ливана выступило с заявлением о необходимости домашнего ареста для всех причастных к хранению взрывоопасного аммония в бейрутском порту с момента прибытия груза в город.

Напомним, вчера вечером в столице Ливана Бейруте прогремели два мощных взрыва.

Официальной причины трагедии еще нет, но предварительные итоги расследования указывают на бездействие и халатность в хранении взрывоопасных материалов, предварительно - более 200 тонн нитрата аммония, в порту Бейрута.

Соперница Лукашенко заявила, что ей угрожали с украинского номера

Кандидат в президенты от оппозиции и главная соперница действующего президента Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила, что ей и ее детям угрожали неизвестные, которые звонили с украинского номера.

По ее словам, она никогда с этим не сталкивалась и как мама, конечно, очень запаниковала. "Это был звонок с украинского номера: "Меня просили передать, что, если вы сейчас не остановитесь, лучше остановитесь, иначе есть достоверная информация, что вас посадят в тюрьму, а детей заберут в детдом", - рассказала она.

Ранее сообщалось, что Тихановская вывезла детей в Евросоюз из-за угрозы того, что власть может их отобрать.

На юге Франции вспыхнул лесной пожар, тысячи людей эвакуировали

Возле французского города Мартиг, что в департаменте Буш-дю-Рон на берегу Средиземного моря, вспыхнул лесной пожар. В результате были эвакуированы 2700 человек.

Из-за пожара пострадали уже около 1000 гектаров, сгорели несколько жилых домов.

Людей эвакуировали на лодках. К эвакуации подключились и экстренные службы, и местные рыбаки, которые имели собственные лодки.

В Киеве на 11 пляжах выявили кишечную палочку: список

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве выявило кишечную палочку на 11 пляжах столицы. На этих пляжах не рекомендуют купаться.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы в Киеве.

Разрешено купаться лишь на трех пляжах столицы.

На Волыни священник поздравил Путина с днем ангела: селяне в гневе закрыли церковь на замок

В селе Галиновка Волынской области разгорелся большой скандал из-за того, что местный священник поздравил президента России Владимира Путина с днем ​​ангела. Жители села сразу же разгневались из-за этого и повесили на входе в церковь свой замок. Позже священнослужитель сказал, что произошла ошибка.

Церковь закрыли в среду, 5 августа. Также предполагается, что на этой неделе перед храмом состоится собрание селян, на котором будут обсуждать данное событие. На нем также хотят видеть и самого священника. Об этом сообщает местное издание "Буг".

"Шахтер" разгромил "Вольфсбург" и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" крупно обыграл немецкий "Вольфсбург" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок прошел при пустых трибунах НСК "Олимпийского" и завершился со счетом 3:0.

Все три гола были забиты под конец поединка. Дубль оформил Жуниор Мораес, еще один гол на счету Манора Соломона. Благодаря этому результату команда Луиша Каштру пробилась в четвертьфинал Лиги Европы.