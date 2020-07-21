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Суперниця Лукашенка на виборах вивезла дітей з Білорусі після погроз

Білорусь, Вівторок 21 липня 2020 03:57
Суперниця Лукашенка на виборах вивезла дітей з Білорусі після погроз
Фото: Світлана Тихановська (Радыё Свабода)
Автор: Артур Родивилов

Тихановська вивезла дочку і сина в ЄС

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановская вивезла дітей в Євросоюз через погрози того, що влада може їх відібрати. Допомогу їй надала головний редактор "Хартії 97" Наталя Редіна.

Про це повідомляє Tut.by.

За її словами, діти Тихановской разом з бабусею зараз знаходяться в безпечному місці в одній з країн ЄС.

"Дітей ми вивезли, оскільки їй дійсно погрожували їй погрожували арештом і тим, що заберуть її дітей", - розповіла Рєдіна журналістам у понеділок, 20 липня.

Інформацію про те, що діти Світлани Тихановской знаходяться за межами Білорусі, підтвердила сама кандидат в президенти.

"Так, діти дійсно в безпечному місці, Наталія допомогла нам це зробити", - сказала Світлана Тихановская.

У Тихановских двоє дітей: 10-річний син і 4-річна дочка.

Нагадаємо, 14 липня пройшли протести в підтримку незареєстрованих кандидатів на президентські вибори, які мають відбутися 9 серпня.

Раніше РБК-Україна писало, що Центральна виборча комісія Білорусі не зареєструвала одного з головних конкурентів чинної влади Віктора Бабарыко.

Всього в Білорусі зареєстрували п'ять кандидатів - чинний президент Олександр Лукашенко, екс-депутат Ганна Канопацкая, голова партії БСДГ Сергій Черечень, співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і дружина затриманого блогера Сергія Тихановского - Світлана Тихановская.

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