У Бейруті прогриміли два потужні вибухи, пошкоджено десятки будівель

Вибуховою хвилею пошкодило кілька десятків будинків
У столиці Лівану Бейруті протягом 15 хвилин прогриміли два потужні вибухи. На місце події вирушили екстрені служби.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
На даний момент відомо про два вибухи в порту Бейрута. На відео, які публікують очевидці, величезна вибухова хвиля буквально зносить все на своєму шляху.
Video of the explosion that rocked #Beirut not long ago— Intel Air & Sea (@air_intel) August 4, 2020
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A more clear view of the explosion. #beirut pic.twitter.com/74NgZWvRL0— Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020
Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL— Fady Roumieh (@FadyRoumieh) August 4, 2020
Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV— Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020
Міністр охорони здоров'я Лівану заявив, що в порту Бейрута вибухнув корабель з піротехнікою. За його словами, загиблих і поранених після вибуху "дуже багато".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про потужний вибух на військовій базі в 30 км на південний схід від Тегерана.