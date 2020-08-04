У Бейруті прогриміли два потужні вибухи, пошкоджено десятки будівель

Фото: стовп диму від вибуху (twitter.com/salmanonline)

Вибуховою хвилею пошкодило кілька десятків будинків

У столиці Лівану Бейруті протягом 15 хвилин прогриміли два потужні вибухи. На місце події вирушили екстрені служби.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

На даний момент відомо про два вибухи в порту Бейрута. На відео, які публікують очевидці, величезна вибухова хвиля буквально зносить все на своєму шляху.

Video of the explosion that rocked #Beirut not long ago

pic.twitter.com/Lt1kahDXEt — Intel Air & Sea (@air_intel) August 4, 2020

A more clear view of the explosion. #beirut pic.twitter.com/74NgZWvRL0 — Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020

Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL — Fady Roumieh (@FadyRoumieh) August 4, 2020

Huge blast in Beirut just now! pic.twitter.com/hId8JhZMKV — Tobias Schneider (@tobiaschneider) August 4, 2020

Міністр охорони здоров'я Лівану заявив, що в порту Бейрута вибухнув корабель з піротехнікою. За його словами, загиблих і поранених після вибуху "дуже багато".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про потужний вибух на військовій базі в 30 км на південний схід від Тегерана.