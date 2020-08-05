ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зеленський змінив начальника Головного управління розвідки

Україна, Середа 05 серпня 2020 20:21
Зеленський змінив начальника Головного управління розвідки
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Відомство очолив Кирило Буданов

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у керівництві Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Глава держави звільнив з посади очільника відомства Василя Бурбу.

Про це йдеться в президентському указі №307/2020.

Замість Бурби керувати Головним управлінням розвідки буде Кирило Буданов. Він був призначений на цю посадом указом №308/2020.

"Зміна начальника ГУР пов’язана з потребою переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку та впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення безпекових питань", - заявили в Офісі президента.

Зазначимо, у квітні 2019 року на тодішнього офіцера ГУР Буданова було скоєно замах. Російський диверсант встановив під сидінням автомобіля Буданова міну. Однак диверсант випадково підірвав власну міну, в результаті чого отримав серйозну травму руки.

Крім того, у Росії звинувачували Буданова нібито в причетності до спецоперації на території окупованого Криму у 2016 році разом з розвідниками Максимом Шаповалом та Олександром Громовим. Шаповала підірвали в автомобілі радіокерованої міною у червні 2017 року.

Нагадаємо, раніше Зеленський змінив начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом СБУ; новим очільником відомства став Сергій Дусик.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Володимир ЗеленськийМинистерство обороны РФназначениеГлавное управление разведки
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся