Зеленський змінив начальника Головного управління розвідки

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відомство очолив Кирило Буданов

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у керівництві Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Глава держави звільнив з посади очільника відомства Василя Бурбу.

Про це йдеться в президентському указі №307/2020.

Замість Бурби керувати Головним управлінням розвідки буде Кирило Буданов. Він був призначений на цю посадом указом №308/2020.

"Зміна начальника ГУР пов’язана з потребою переформатування та інтенсифікації роботи, пошуку та впровадження сучасних підходів і поглядів на вирішення безпекових питань", - заявили в Офісі президента.

Зазначимо, у квітні 2019 року на тодішнього офіцера ГУР Буданова було скоєно замах. Російський диверсант встановив під сидінням автомобіля Буданова міну. Однак диверсант випадково підірвав власну міну, в результаті чого отримав серйозну травму руки.

Крім того, у Росії звинувачували Буданова нібито в причетності до спецоперації на території окупованого Криму у 2016 році разом з розвідниками Максимом Шаповалом та Олександром Громовим. Шаповала підірвали в автомобілі радіокерованої міною у червні 2017 року.

Нагадаємо, раніше Зеленський змінив начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом СБУ; новим очільником відомства став Сергій Дусик.