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На півдні Франції спалахнула лісова пожежа, тисячі людей евакуювали

Мартіг, Середа 05 серпня 2020 11:01
На півдні Франції спалахнула лісова пожежа, тисячі людей евакуювали
Фото: пожежа у Франції (francebleu.fr/photo.Serge.Gueroult)
Автор: Анастасия Рокитна

Наразі пожежу локалізовано

Біля французького міста Мартіг, що у департаменті Буш-дю-Рон на березі Середземного моря, спалахнула лісова пожежа. В результаті евакуювали 2700 людей.

Про це повідомляє AFP.

На місці працюють близько 1800 вогнеборців, 14 з них отримали дрібні травми або отруєння димом

Наразі пожежу локалізовано, але залишається кілька активних осередків горіння. В регіоні сильні пориви вітру, які ускладнюють процес гасіння вогню. Пориви вітру сягали до 90 км/год.

Людей евакуйовували човнами. До евакуації долучилися і екстрені служби, і місцеві рибалки, які мали власні човни.

Через пожежу постраждали вже близько 1000 гектарів, згоріли і декілька житлових будинків. 94 людей, серед яких близько 30 дітей, на ніч розмістили у муніципальних приміщеннях.

Нагадаємо, у штаті Каліфорнія знову спалахнули масштабні лісові пожежі, у зв'язку з цим рятувальники вже евакуювали 7,8 тисячі осіб.

Раніше в Каліфорнії спалахнула масштабна лісова пожежа через що понад 180 тисяч людей були змушені покинути свої будинки.

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