На півдні Франції спалахнула лісова пожежа, тисячі людей евакуювали

La colonne de renfort #FDF Est Alpha, mobilisée sur #Coudoux, puis sur les importants incendies de #PortDeBouc et #Martigues, aux côtés des @Pompiers_13 et renforts extradépartementaux. #Solidarité #Entraide #Courage et #Dévouement des @Pompiers_FR @SecCivileFrance @COZ_EST pic.twitter.com/2KdDLdk6oQ