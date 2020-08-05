На півдні Франції спалахнула лісова пожежа, тисячі людей евакуювали

Фото: пожежа у Франції (francebleu.fr/photo.Serge.Gueroult)

Наразі пожежу локалізовано

Біля французького міста Мартіг, що у департаменті Буш-дю-Рон на березі Середземного моря, спалахнула лісова пожежа. В результаті евакуювали 2700 людей.

Про це повідомляє AFP.

На місці працюють близько 1800 вогнеборців, 14 з них отримали дрібні травми або отруєння димом

Наразі пожежу локалізовано, але залишається кілька активних осередків горіння. В регіоні сильні пориви вітру, які ускладнюють процес гасіння вогню. Пориви вітру сягали до 90 км/год.

Людей евакуйовували човнами. До евакуації долучилися і екстрені служби, і місцеві рибалки, які мали власні човни.

Через пожежу постраждали вже близько 1000 гектарів, згоріли і декілька житлових будинків. 94 людей, серед яких близько 30 дітей, на ніч розмістили у муніципальних приміщеннях.

[#FiersdEtrePoliciers] #Incendie #Martigues Plusieurs centaines de personnes évacuées des campings et bloquées par les flammes. Des heures durant les #Policiers ont procédé aux évacuations par la mer aidés par des plaisanciers. #HerosDuQuotien pic.twitter.com/zBNnRjJ1wr — Police nationale 13 (@PoliceNat13) August 4, 2020

Нагадаємо, у штаті Каліфорнія знову спалахнули масштабні лісові пожежі, у зв'язку з цим рятувальники вже евакуювали 7,8 тисячі осіб.

Раніше в Каліфорнії спалахнула масштабна лісова пожежа через що понад 180 тисяч людей були змушені покинути свої будинки.