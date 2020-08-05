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Reuters оприлюднив попередні підсумки розслідування вибуху в Бейруті

Бейрут, Середа 05 серпня 2020 15:43
Reuters оприлюднив попередні підсумки розслідування вибуху в Бейруті
Фото: наслідки вибуху в Бейруті (twitter.com/AJEnglish)
Автор: Анастасия Рокитна

У видання є інформація, що за 6 місяців до вибуху було попередження

За результатами початкового розслідування, причиною вибуху в Бейруті є бездіяльність та халатність у зберіганні вибухонебезпечних матеріалів. Пожежа почалась на 9-му складі і перекинулась на 12-й, де зберігалася аміачна селітра.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційне джерело.

Питання безпеки зберігання селітри розглядали декілька комітетів, але вони так і не видали указ про утилізацію цього легкозаймистого матеріалу. У видання є інформація, що за 6 місяців до вибуху було попередження, що зберігання цих речовин закінчиться трагедією.

Генеральний директор ліванської митниці зазначив, що митниця відправила до судових органів шість документів, аби перемістити селітру, але не отримала від них відповіді.

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