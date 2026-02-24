Зеленский "приоткрыл завесу": наступление на юге готовилось еще до блокировки Starlink

Решение об ограничении использования Starlink российской стороной является положительным фактором для Украины, однако оно не повлияло на недавнюю успешную операцию украинских военных на юге страны.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Tagesschau.

Повлиял ли Starlink на успехи ВСУ

По словам Зеленского, операция на юге Украины, во время которой было освобождено около 300 квадратных километров территории, готовилась еще до принятия решения по Starlink.

"Starlink не имел влияния на именно ту операцию... Подготовка началась за месяц до решения", - заявил президент.

Он подчеркнул, что успех операции является заслугой украинских военных.

"Я просто хочу, чтобы мы понимали, что наши солдаты сделали это без какого-либо технического вмешательства извне", - подчеркнул Зеленский.

Как Starlink влияет на фронт

Президент отметил, что ограничение доступа к Starlink для российской стороны является положительным для Украины и помогает военным на поле боя.

"Дело со Starlink, безусловно, сейчас помогает... это связано с армией в положительном смысле", - сказал он.

В то же время Зеленский добавил, что российские войска могут искать альтернативные решения.

"Россияне будут искать альтернативу. Это ясно", - отметил глава государства.

Возможны ли новые успехи украинской армии

Зеленский сообщил, что успешная операция была тактическим решением под руководством главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Мы не разглашаем подробностей, почему это было сделано. Это было сделано, и это было успешно", - заявил президент.

Наступление ВСУ на юге

В середине февраля российские так называемые "военкоры" распространяли сообщения о якобы контрнаступлении ВСУ на границе Днепропетровской и Запорожской областей. В то же время в Силах обороны Юга уточнили, что реальная ситуация на этом участке фронта отличается от озвученных заявлений.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные деоккупировали около 300 квадратных километров территории на юге страны.

Впоследствии, 22 февраля, появилась информация об активных действиях Десантно-штурмовых войск ВСУ на Александровском направлении, целью которых является сдерживание дальнейшего продвижения российских сил.

Также 23 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что во время наступательных действий на юге украинские военные освободили восемь населенных пунктов и около 400 квадратных километров территории.