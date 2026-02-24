ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Продались за 30 долларов: жители Измаила регистрировали Starlink для россиян

Украина, Вторник 24 февраля 2026 11:16
Продались за 30 долларов: жители Измаила регистрировали Starlink для россиян
Автор: Наталья Кава

Контрразведка и киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили в Одесской области двух граждан Украины, которых завербовали для незаконной регистрации систем Starlink для российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Читайте также: ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей из-за сбоев Starlink и Telegram в РФ

Как работала схема

По данным следствия, фигурантами являются двое жителей Измаила - 36-летний безработный мужчина и его 28-летняя сожительница. По версии правоохранителей, они согласились сотрудничать с врагом после того, как нашли объявление о "легком заработке" в Telegram.

За каждый зарегистрированный терминал Starlink представители РФ якобы обещали им по 30 долларов.

Чтобы привлечь больше людей к схеме, подозреваемые пытались найти других исполнителей, в частности планировали привлечь местных наркозависимых для оформления документов.

Задержание и доказательства

Сотрудники СБУ задержали обоих фигурантов до реализации схемы. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с российскими кураторами.

Среди найденных материалов - переписка, инструкции по легализации оборудования и согласования способов получения вознаграждения.

Какое наказание грозит подозреваемым

Задержанным сообщили о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группы лиц.

Санкция предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Суд избрал им меру пресечения - содержание под стражей.

Предупреждение от СБУ

В спецслужбе отметили, что помощь оккупантам с регистрацией Starlink является уголовным преступлением.

Правоохранители отмечают, что враг может действовать как через открытые объявления о подработке, так и выдавать себя за украинских военных, которые якобы нуждаются в помощи с активацией оборудования.

СБУ призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные предложения.

Дроны РФ со Starlink

Ранее сообщалось, что российские войска стали чаще использовать терминалы Starlink непосредственно в ударных беспилотниках, чтобы улучшить связь и навигацию на больших расстояниях.

В компании SpaceX в то же время заявили, что принимают меры для ограничения доступа россиян к сети Starlink на временно оккупированных территориях Украины, поскольку Россия получает это оборудование через третьи страны.

Также появлялась информация, что РФ пыталась создать собственный аналог Starlink, однако из-за технических проблем и отсутствия необходимой спутниковой инфраструктуры не смогла обеспечить эффективную альтернативу.

Министр обороны Украины Михаил Федоров ранее отмечал, что Starlink является критически важным для украинских военных, поскольку спутниковая связь обеспечивает координацию подразделений и управление дронами в условиях активного применения противником средств радиоэлектронной борьбы.

