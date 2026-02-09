ua en ru
ВСУ начали контрнаступление? В Силах обороны Юга раскрыли правду о картах россиян

Понедельник 09 февраля 2026 15:01
ВСУ начали контрнаступление? В Силах обороны Юга раскрыли правду о картах россиян Фото: украинские военные на фронте (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Ірина Глухова

Российские "военкоры" заявили о якобы контрнаступлении ВСУ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. В Силах обороны Юга эти сообщения опровергли и объяснили реальную ситуацию на фронте.

Об этом РБК-Украина сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По его словам, если сравнить карты, которые распространяют российские пропагандисты, с официальными данными Генерального штаба ВСУ, можно увидеть существенные расхождения.

В частности, российская сторона заявляет, что их войска якобы почти подошли к Покровскому в Днепропетровской области, однако реальная ситуация на фронте этого не подтверждает.

Волошин объяснил, что россияне осуществляют инфильтрационные действия - небольшие попытки проникновения, которые впоследствии подают как якобы захват населенных пунктов.

В качестве примера он привел заявления РФ о "взятии" Терноватого, хотя до реальной линии боевого соприкосновения там не менее 10-15 километров.

"Они находились там считанные часы, после чего были уничтожены нашими военными", - отметил спикер.

Он добавил, что на официальных страницах Сил обороны Юга обнародовано видео уничтожения вражеских групп у знака населенного пункта Терноватое.

Волошин отметил, что россияне рисуют искаженную линию боевого соприкосновения, таким образом они пытаются оправдать собственные предыдущие ложные заявления, распространяя выдумки о якобы украинском контрнаступлении.

"Мы, в свою очередь, действительно проводим разведывательно-поисковые действия - ежедневно до двух десятков - для выявления их инфильтрационных диверсионных групп. Мы провели везде зачистки (в районе тех населенных пунктов, где россияне заявляют о начале нашего "контрнаступления", - ред.), - пояснил он.

Как подытожил представитель Сил обороны Юга, "с военной точки зрения эти действия не являются контрнаступлением".

Напомним, недавно Силы обороны зачистили от россиян населенный пункт Терноватое, что находится в Запорожской области. Поселок находится под контролем Украины.

Также украинские военные выбили врага из села Чугуновка в Харьковской области, установили государственный флаг и взяли в плен российских оккупантов.

