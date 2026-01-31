ua en ru
SpaceX отрезает россиян от Starlink: компания начала борьбу с атаками дронов

Суббота 31 января 2026 22:35
UA EN RU
SpaceX отрезает россиян от Starlink: компания начала борьбу с атаками дронов Фото: первые контрмеры являются временными (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Компания SpaceX по просьбе Минобороны Украины начала принимать первые контрмеры против использования россиянами терминалов Starlink для ударов дронами по нашей стране.

Об этом заявил советник главы Минобороны по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов (позывной "Флеш"), сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Многие пользователи системы спутниковой связи Starlink в Украине уже наблюдают первые контрмеры, которые SpaceХ принял по просьбе Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.

Флеш отметил, что не может публично озвучивать все, что уже сделано, делается и будет сделано дальше. Однако он подчеркнул, что все эти действия направлены на одну цель: защита украинцев (как военных, так и гражданских) и объектов инфраструктуры от угрозы ударов российскими дронами.

Также он добавил, что текущие решения являются временными или же другими словами "экстренными". Позже они будут заменены более глобальным и продуманным решением, на которое понадобится определенное время.

"Давно пора собрать всю информацию по стране относительно пользователей услуг SpaceX в армии. Не скрою, такие попытки уже были, но многие солдаты, которые используют волонтерские Starlink и личные Starlink, не хотели подавать информацию командованию. Вдруг командир заберет, или новый не даст, или еще что-то", - пишет Флеш.

Сергей Бескрестнов подчеркнул, что обязательно будет придуман способ, как собрать информацию по армии и сделать это так, чтобы украинские войска доверили эту информацию.

Резюмируя Флеш проинформировал, что компания SpaceX вовлечена в процесс и помогает специалистам Минобороны.

РФ использует Starlink

Напомним, 23 января в СМИ появилась информация, что россияне все чаще используют Starlink на своих дронах, чтобы обходить украинскую ПВО.

В тот же день глава Минобороны Михаил Федоров сообщил, что через несколько часов после обнаружения таких дронов министерство связалось со SpaceX, чтобы решить эту проблему.

Позже на благодарность Федорова за решение проблем ответил основатель Starlink Илон Маск, заявив, что рад помочь.

Starlink Война в Украине Дрони
