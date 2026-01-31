SpaceX отрезает россиян от Starlink: компания начала борьбу с атаками дронов

Компания SpaceX по просьбе Минобороны Украины начала принимать первые контрмеры против использования россиянами терминалов Starlink для ударов дронами по нашей стране.

Об этом заявил советник главы Минобороны по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов (позывной "Флеш"), сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Многие пользователи системы спутниковой связи Starlink в Украине уже наблюдают первые контрмеры, которые SpaceХ принял по просьбе Министерства обороны Украины", - говорится в сообщении.

Флеш отметил, что не может публично озвучивать все, что уже сделано, делается и будет сделано дальше. Однако он подчеркнул, что все эти действия направлены на одну цель: защита украинцев (как военных, так и гражданских) и объектов инфраструктуры от угрозы ударов российскими дронами.

Также он добавил, что текущие решения являются временными или же другими словами "экстренными". Позже они будут заменены более глобальным и продуманным решением, на которое понадобится определенное время.

"Давно пора собрать всю информацию по стране относительно пользователей услуг SpaceX в армии. Не скрою, такие попытки уже были, но многие солдаты, которые используют волонтерские Starlink и личные Starlink, не хотели подавать информацию командованию. Вдруг командир заберет, или новый не даст, или еще что-то", - пишет Флеш.

Сергей Бескрестнов подчеркнул, что обязательно будет придуман способ, как собрать информацию по армии и сделать это так, чтобы украинские войска доверили эту информацию.

Резюмируя Флеш проинформировал, что компания SpaceX вовлечена в процесс и помогает специалистам Минобороны.