ua en ru
Пт, 23 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия все больше использует Starlink на дронах для обхода украинской ПВО, - Spiegel

Россия, Пятница 23 января 2026 16:41
UA EN RU
Россия все больше использует Starlink на дронах для обхода украинской ПВО, - Spiegel Иллюстративное фото: Россия устанавливает терминалы Starlink на дронах (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия все активнее пытается обойти украинскую противовоздушную оборону при помощи установки на ударных дронах "Шахед" и "Молния" терминалов Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Издание обратило внимание, что впервые сообщения о Starlink на российских дронах появились в 2024 году, но сейчас есть признаки, что использование терминалов американской компании россиянами масштабируется.

"Эти устройства устанавливаются, в частности, при ударах по гражданской инфраструктуре Украины на дальнобойных дронах типа Shahed (“Герань”), а также на тактических ударных дронах типа “Молния” с дальностью до 50 километров", - сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в комментарии Spiegel.

Зачем РФ использует Starlink

Томас Уитингтон, военный аналитик лондонского аналитического центра Royal United Services Institute, специализирующийся на радиоэлектронной борьбе и военной связи, рассказал, что Starlink в ударных дронах Россия использует для того, чтобы сделать их независимыми от глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS).

GNSS - это собирательный термин для различных спутниковых систем, таких как GPS, Galileo и российский ГЛОНАСС.

По словам Уитингтона, сигналы GNSS уязвимы для помех, в то время как каналы Starlink сложно заглушить, поскольку они используют узконаправленные, то есть сильно сфокусированные сигналы и высокие частоты. В частности, терминал Starlink на дроне постоянно передает его местоположение спутнику Starlink.

"Таким образом оператор дрона может видеть его позицию, поскольку она передается по каналу Starlink, который соединяет дрон с оператором. Оператор может использовать этот канал, чтобы передавать команды дрону, корректируя курс и обеспечивая достижение цели", - добавил он.

Также российские дроны часто используют обычные SIM-карты мобильных телефонов для формирования коммуникационной сети внутри роя дронов.

"Таким образом дроны могут постоянно обмениваться информацией о своем состоянии, тактической обстановке и потенциальных угрозах, таких как меры противодействия дронам", - объяснил Уитингтон.

К слову, 14 января Институт изучения войны (ISW) писал о том, что россияне устанавливают Starlink на свои ударные беспилотники "Молния-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ПВО Starlink Война в Украине Дрони Атака дронов
Новости
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов