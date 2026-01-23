Россия все больше использует Starlink на дронах для обхода украинской ПВО, - Spiegel

Россия все активнее пытается обойти украинскую противовоздушную оборону при помощи установки на ударных дронах "Шахед" и "Молния" терминалов Starlink.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Издание обратило внимание, что впервые сообщения о Starlink на российских дронах появились в 2024 году, но сейчас есть признаки, что использование терминалов американской компании россиянами масштабируется.

"Эти устройства устанавливаются, в частности, при ударах по гражданской инфраструктуре Украины на дальнобойных дронах типа Shahed (“Герань”), а также на тактических ударных дронах типа “Молния” с дальностью до 50 километров", - сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в комментарии Spiegel.

Зачем РФ использует Starlink

Томас Уитингтон, военный аналитик лондонского аналитического центра Royal United Services Institute, специализирующийся на радиоэлектронной борьбе и военной связи, рассказал, что Starlink в ударных дронах Россия использует для того, чтобы сделать их независимыми от глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS).

GNSS - это собирательный термин для различных спутниковых систем, таких как GPS, Galileo и российский ГЛОНАСС.

По словам Уитингтона, сигналы GNSS уязвимы для помех, в то время как каналы Starlink сложно заглушить, поскольку они используют узконаправленные, то есть сильно сфокусированные сигналы и высокие частоты. В частности, терминал Starlink на дроне постоянно передает его местоположение спутнику Starlink.

"Таким образом оператор дрона может видеть его позицию, поскольку она передается по каналу Starlink, который соединяет дрон с оператором. Оператор может использовать этот канал, чтобы передавать команды дрону, корректируя курс и обеспечивая достижение цели", - добавил он.

Также российские дроны часто используют обычные SIM-карты мобильных телефонов для формирования коммуникационной сети внутри роя дронов.

"Таким образом дроны могут постоянно обмениваться информацией о своем состоянии, тактической обстановке и потенциальных угрозах, таких как меры противодействия дронам", - объяснил Уитингтон.