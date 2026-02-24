ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський "привідкрив завісу": наступ на півдні готувався ще до блокування Starlink

Україна, Вівторок 24 лютого 2026 13:02
Зеленський "привідкрив завісу": наступ на півдні готувався ще до блокування Starlink Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Ррішення щодо обмеження використання Starlink російською стороною є позитивним фактором для України, однак воно не вплинуло на нещодавню успішну операцію українських військових на півдні країни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Tagesschau.

Читайте також: Продалися за 30 доларів: жителі Ізмаїла реєстрували Starlink для росіян

Чи вплинув Starlink на успіхи ЗСУ

За словами Зеленського, операція на півдні України, під час якої було звільнено близько 300 квадратних кілометрів території, готувалася ще до ухвалення рішення щодо Starlink.

"Starlink не мав впливу на саме ту операцію… Підготовка розпочалася за місяць до рішення", - заявив президент.

Він наголосив, що успіх операції є заслугою українських військових.

"Я просто хочу, щоб ми розуміли, що наші солдати зробили це без будь-якого технічного втручання ззовні", - підкреслив Зеленський.

Як Starlink впливає на фронт

Президент зазначив, що обмеження доступу до Starlink для російської сторони є позитивним для України та допомагає військовим на полі бою.

"Справа зі Starlink, безумовно, зараз допомагає… це пов’язано з армією в позитивному сенсі", - сказав він.

Водночас Зеленський додав, що російські війська можуть шукати альтернативні рішення.

"Росіяни будуть шукати альтернативу. Це ясно", - зазначив глава держави.

Чи можливі нові успіхи української армії

Зеленський повідомив, що успішна операція була тактичним рішенням під керівництвом головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Ми не розголошуємо подробиць, чому це було зроблено. Це було зроблено, і це було успішно", - заявив президент.

Наступ ЗСУ на півдні

У середині лютого російські так звані "воєнкори" поширювали повідомлення про нібито контрнаступ ЗСУ на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Водночас у Силах оборони Півдня уточнили, що реальна ситуація на цій ділянці фронту відрізняється від озвучених заяв.

20 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові деокупували близько 300 квадратних кілометрів території на півдні країни.

Згодом, 22 лютого, з’явилася інформація про активні дії Десантно-штурмових військ ЗСУ на Олександрівському напрямку, метою яких є стримування подальшого просування російських сил.

Також 23 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під час наступальних дій на півдні українські військові звільнили вісім населених пунктів і близько 400 квадратних кілометрів території.

РФ і Starlink

Раніше повідомлялося, що російські війська почали частіше використовувати термінали Starlink у своїх ударних безпілотниках для покращення зв’язку та навігації. У SpaceX заявили, що вживають заходів, аби обмежити доступ росіян до мережі на окупованих територіях, оскільки обладнання потрапляє до РФ через треті країни.

Також з’являлася інформація, що Росія намагалася створити власний аналог Starlink, однак через технічні проблеми не змогла отримати ефективну альтернативу.

Водночас міністр оборони України Михайло Федоров наголошував, що Starlink є критично важливим для координації українських військ і управління дронами в умовах активної роботи ворожого РЕБ

