Украина освободила от оккупантов 300 квадратных километров на юге, - Зеленский

Украинским защитникам удалось освободить от российских оккупантов территорию площадью 300 квадратных километров. Это произошло на южном участке фронта.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью AFP заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент отметил, что украинские воины продвигаются на юге.

"Я не буду вдаваться в подробности. но сегодня могу прежде всего поздравить нашу армию - все силы обороны - потому что по состоянию на сегодня освобождено 300 квадратных километров", - отметил президент.

Зеленский не уточнил, за какой именно период украинским воинам удалось достичь таких успехов.

По его словам, Украина пользуется ситуацией с отключением терминалов Starlink у россиян. Но и украинские защитники сталкивались с перебоями.

"Есть проблемы, есть вызовы", - сказал он, признав, что неудачи, с которыми сталкивалась Россия, "гораздо более серьезные".