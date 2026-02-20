Украина освободила от оккупантов 300 квадратных километров на юге, - Зеленский
Украинским защитникам удалось освободить от российских оккупантов территорию площадью 300 квадратных километров. Это произошло на южном участке фронта.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью AFP заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент отметил, что украинские воины продвигаются на юге.
"Я не буду вдаваться в подробности. но сегодня могу прежде всего поздравить нашу армию - все силы обороны - потому что по состоянию на сегодня освобождено 300 квадратных километров", - отметил президент.
Зеленский не уточнил, за какой именно период украинским воинам удалось достичь таких успехов.
По его словам, Украина пользуется ситуацией с отключением терминалов Starlink у россиян. Но и украинские защитники сталкивались с перебоями.
"Есть проблемы, есть вызовы", - сказал он, признав, что неудачи, с которыми сталкивалась Россия, "гораздо более серьезные".
Самые быстрые успехи ВСУ
Напомним, ранее AFP писало о том, что в период с 11 по 15 февраля 2026 года украинским защитникам удалось освободить от российских оккупантов территорию площадью более 200 квадратных километров.
Издание отмечало, то этот прорыв стал самым успешным за последние 2,5 года. Площадь возвращенных земель за этот короткий период почти эквивалентна всем территориальным достижениям РФ за декабрь прошлого года.
Официальные представители Украины не подтверждали и не опровергали такую информацию.
К слову, 7 декабря стало известно, что украинские воины освободили от российских солдат село Тихое, которое находится в Днепропетровской области.