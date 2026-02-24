ua en ru
Вт, 24 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Тройной провал России": что говорит Украина и мир на 4-ю годовщину большой войны

Киев, Вторник 24 февраля 2026 10:58
UA EN RU
"Тройной провал России": что говорит Украина и мир на 4-ю годовщину большой войны Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве продолжаются мероприятия по случаю 4-й годовщины полномасштабного вторжения РФ. Столицу посещают представители ЕС, НАТО и парламентских делегаций из разных стран мира, а президент Зеленский впервые показал бункер на Банковой.

РБК-Украина рассказывает, как Киев проводит четвертую годовщину войны и что говорят украинские и мировые лидеры.

Читайте также: Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ

Главное:

  • Международные гости в Киеве: прибыли лидеры ЕС, представители НАТО, парламентские делегации из Европы и P4U/U4U.
  • Программа мероприятий: официальные события памяти годовщины войны, осмотр поврежденного энергетического объекта, заседание "коалиции желающих", саммит "Украина - Северная Европа и Балтия".
  • Зеленский: поблагодарил украинцев за сопротивление, впервые показал бункер на Банковой, где координировали первые дни войны.
  • Поддержка Украины миром: новые пакеты военной и гуманитарной помощи, выражения солидарности.

Иностранные гости в Киеве

В столицу уже прибыли президент Европейского Совета Антониу Кошта, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также лидеры

  • Хорватии,
  • Эстонии,
  • Латвии,
  • Исландии,
  • Финляндии,
  • Дании,
  • Швеции,
  • Норвегии.

Еще многие страны и организации представлены на другом уровне.

В частности, в столице находятся многочисленные международные делегации.

Среди гостей - парламентские делегации Литвы, Словакии, Великобритании, Франции, Италии и Молдовы, представители Парламентской ассамблеи Совета Европы и сети U4U.

Фото: иностранные лидеры посещают Киев в 4-ю годовщину повторного военного вторжения РФ в Украину (t.me/Ukraine_MFA)

Также столицу посещают вице-премьер Польши и глава МИД Радослав Сикорский, чиновники Северной Македонии, еврокомиссары по вопросам расширения, обороны и энергетики, представители НАТО во главе с генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.

"Коалиция желающих" и не только: какова программа мероприятий

Лидеры ЕС - фон дер Ляйен и Кошта - присоединятся к официальным мероприятиям памяти по случаю годовщины начала полномасштабного вторжения.

Также они осмотрят объект энергетической инфраструктуры, который получил повреждения в результате российских ракетных атак, и проведут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На сегодня запланирована "коалиция желающих" и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии".

Заседание "коалиции желающих" пройдет в формате видеоконференции. Председательствовать в формате онлайн на нем будет президент Франции Эммануэль Макрон, а сопредседателем выступит премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В то же время Лондон объявил о новом пакете военной и гуманитарной помощи Украине. В британском правительстве сообщили, что в рамках многонациональных сил для поддержки Украины уже работает штаб численностью около 70 человек.

Бункер на Банковой. Что сказал Зеленский в обращении

Президент Владимир Зеленский в обращении к четвертой годовщине полномасштабной войны поблагодарил украинцев за стойкость и сопротивление, подчеркнув, что именно народ стал силой, которая помогла стране выстоять и сохранить государственность.

На видео он также впервые показал бункер на Банковой, откуда в начале вторжения проводил переговоры с мировыми лидерами и координировал работу власти и военных. По словам президента, именно оттуда принимались ключевые решения, необходимые для того, чтобы Украина выстояла в первые дни войны.

Зеленский коротко объяснил, что перед каждым раундом переговоров он дает команде четкие директивы: гарантии безопасности должны быть реальными, а никакие годы борьбы и достижения Украины нельзя обнулять или обесценивать. Каждый пункт соглашения тщательно обсуждается, чтобы оно было сильным и принятым украинцами.

Что говорят о годовщине вторжения в Украине и мире

Украина

Главком ВСУ Александр Сырский:

Великая украинская поэтесса Лина Костенко писала: "Судьба не улыбается рабам, судьба улыбается людям". Украинская армия - это люди. Свободные. Сознательные. Те, кто воюет за свой дом и свою землю. Против нас - рабы и наемники, которых гонят в бой страхом и ложью. Поэтому правда на нашей стороне.

Глава ОП Кирилл Буданов:

Чего мы не должны иметь - так это иллюзий относительно нашего врага, иллюзий, что будет легко. Мы должны жить в реальности, где ежедневно так нужно то самое ощущение плеча. Это, пожалуй, самый главный урок российско-украинской войны: наша сила в единстве. Только вместе мы можем быть сильным государством в борьбе за независимость.

Министр обороны Михаил Федоров:

Наш план войны - это три конкретные цели: закрыть небо; остановить врага на земле, в море и киберпространстве; лишить Россию экономического ресурса воевать.

Мир

Президент Польши Кароль Навроцкий:

Российская агрессия против Украины представляет серьезную угрозу безопасности всей Европы. История учит нас, что игнорирование имперских амбиций России всегда приводило к трагедии. Демократический мир должен оставаться единым перед лицом таких вызовов. Мы ожидаем прекращения действий, которые дестабилизируют регион. Мы уважаем мужество тех, кто ежедневно отстаивает свободу.

Президент Франции Эммануэль Макрон:

Эта война - тройной провал России: военный, экономический и стратегический. Поставки Украине техники и боеприпасов, обучение, усиление противовоздушной обороны и борьбы с дронами, а также обслуживание уже предоставленного оборудования будут продолжаться. Чтобы Украина выстояла и чтобы Россия поняла: время не на ее стороне.

Президент Молдовы Майя Санду:

Мы всегда будем благодарны украинцам за то, что они защищают наш мир и свободу и мир и свободу всей Европы. Украина заслуживает справедливого мира. И мы будем поддерживать Украину с непоколебимой солидарностью.

МИД Дании:

Сейчас украинцы переживают чрезвычайно холодную зиму, а Путин цинично использует холод в свою тактическую пользу. Поэтому Дания предоставляет новую гуманитарную помощь в размере 190 млн крон, которая должна помочь в решении острой гуманитарной ситуации и обеспечить долгосрочную поддержку.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре:

Украинцы лучше всех знают свои потребности. В тесном диалоге с украинскими властями правительство определило основные направления военной помощи Украине в 2026 году. Мы будем использовать средства там, где они принесут максимальную пользу украинцам.

Читайте также:

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Вторжение России в Украину Киев Владимир Зеленский
Новости
Зеленский впервые показал бункер на Банковой (видео)
Зеленский впервые показал бункер на Банковой (видео)
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ